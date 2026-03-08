聽新聞
經典賽／史庫柏投第1球就挨轟成唯一失分 美國9：1解決英國
美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽第二戰，今晚面對英國隊，本屆參賽「一場限定」的老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）開賽面對首打席投第一球就挨陽春砲，成為此戰唯一失分，終場美國隊以9：1勝出，二連勝入袋。
美國隊今天與英國隊之戰，早已排定由連兩年美聯塞揚獎得主史庫柏先發，這也是他在本屆經典賽唯一一場出賽，之後就會回到母隊備戰新球季。今天他登板投的第一球、94.8英里的直球，被伊頓（Nate Eaton）掃出一發中左外野方向的陽春砲，英國隊先馳得點。
之後史庫柏沒再失分，合計投3局用41球，被敲2安（1轟），送出5次三振，霍梅斯（Clay Holmes）中繼3局飆6K，被敲1支安打，之後上場的3名投手都沒再被擊出安打，全場合計賞給對手17次三振。
美國隊打線則是全場擊出12支安打，前4局沒有攻下分數，5局下的攻勢從失誤上壘開始，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲二壘打，接著美國隊靠暴投追平比數，史瓦柏（Kyle Schwarber）接著轟超前2分砲，美國隊單局搶5分奠定勝基。
6局上美國隊靠2次保送、3支安打和2支高飛犧牲打多添3分，第7局也有分數進帳，將比數拉開為8分差，最終收下比賽勝利。韓德森（Gunnar Henderson）單場4安2打點，史瓦柏則是雙安（1轟）2打點。
