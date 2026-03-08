快訊

經典賽／史庫柏投第1球就挨轟成唯一失分 美國9：1解決英國

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
美國史庫柏。 美聯社
美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽第二戰，今晚面對英國隊，本屆參賽「一場限定」的老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）開賽面對首打席投第一球就挨陽春砲，成為此戰唯一失分，終場美國隊以9：1勝出，二連勝入袋。

美國隊今天與英國隊之戰，早已排定由連兩年美聯塞揚獎得主史庫柏先發，這也是他在本屆經典賽唯一一場出賽，之後就會回到母隊備戰新球季。今天他登板投的第一球、94.8英里的直球，被伊頓（Nate Eaton）掃出一發中左外野方向的陽春砲，英國隊先馳得點。

之後史庫柏沒再失分，合計投3局用41球，被敲2安（1轟），送出5次三振，霍梅斯（Clay Holmes）中繼3局飆6K，被敲1支安打，之後上場的3名投手都沒再被擊出安打，全場合計賞給對手17次三振。

美國隊打線則是全場擊出12支安打，前4局沒有攻下分數，5局下的攻勢從失誤上壘開始，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲二壘打，接著美國隊靠暴投追平比數，史瓦柏（Kyle Schwarber）接著轟超前2分砲，美國隊單局搶5分奠定勝基。

6局上美國隊靠2次保送、3支安打和2支高飛犧牲打多添3分，第7局也有分數進帳，將比數拉開為8分差，最終收下比賽勝利。韓德森（Gunnar Henderson）單場4安2打點，史瓦柏則是雙安（1轟）2打點。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

經典賽／賈吉開轟率美國15：5打垮巴西 曼尼之子雙響砲

經典賽Live／8局上費仔逆轉兩分砲！中華4：3領先南韓

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／中華隊12轟張育成3轟最多 全壘打完整名單看這裡

世界棒球經典賽挑戰八強門票關鍵戰，「國防部長」張育成今天2局上砲轟南韓隊左投柳賢振，攻下全場第1分，這支全壘打也是中華隊在歷屆經典賽第12轟紀錄，張育成包辦3轟最多。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

