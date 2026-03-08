快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／棒球迷日皇一家將觀戰東京巨蛋 有望首度與大谷翔平會面

中央社／ 東京8日專電
日本隊大谷翔平。 美聯社
日本隊大谷翔平。 美聯社

日皇德仁今天將前往東京巨蛋，觀賞世界棒球經典賽（WBC）日本對澳洲的比賽，是時隔60年的「天覽試合」，皇后雅子與愛子公主也將一同出席。根據日媒統計，德仁和雅子5年內竟然合計提到大谷翔平5次，如此高頻率談到同一位運動員相當罕見。

日皇親自到場觀賽的體育或武術比賽被稱為「天覽試合」，在棒球領域，上一次已是1966年的日美棒球賽的全日本隊與洛杉磯道奇隊之戰，時隔約60年。

週刊「女性自身」報導，皇室記者指出，德仁與雅子向來熱愛體育，對棒球更有深厚興趣。德仁11歲生日時，皇室曾公開一段影片，當時他穿著讀賣巨人隊末次利光的球衣揮棒打擊；雅子在學生時代也十分喜愛棒球，就讀中學時不僅時常去讀賣巨人隊的練習場地觀看訓練，甚至與朋友創立壘球社；在美國讀高中時，也曾加入壘球隊。

兩人在德仁皇太子時期的2006年與2009年，也曾前往東京巨蛋觀戰WBC比賽。在父母影響下，愛子公主從小也對棒球產生濃厚興趣。2009年WBC之後，她開始支持當時效力橫濱DeNA海灣之星的內川聖一，並與父母一同到神宮球場觀賞DeNA對東京養樂多燕子隊的比賽。當時一家人還與內川見面，讓他相當驚喜。

隨著時間推移，如今日皇一家最關注與支持的球員則是大谷翔平。雅子皇后在2021年生日談話中曾提到，大谷以「二刀流」在美國職棒大聯盟取得成就，他的表現為許多人帶來勇氣與希望。德仁也在2024年生日記者會上稱讚大谷持續努力開創新世界，「為我們帶來了光明的夢想與希望。」

宮內廳相關人士指出，德仁與雅子在過去5年間已5度公開提到並讚揚大谷翔平。皇室公開發表個人感想的機會很少，卻能5年內5次提到同一位運動員，是非常罕見的情況。

相關人士認為，日本近幾年經歷疫情、天然災害與經濟困境接連出現，大谷在美國的活躍表現，為許多日本民眾帶來希望，「或許皇室一家也一直希望能代表國民向他表達感謝。」

報導指出，德仁與雅子過去在2006年觀戰WBC時，曾在賽前與鈴木一朗交談；2009年則與剛投完球的達比修有見面。這次很可能也會與大谷翔平見面。此外，日皇一家預計在3月下旬訪問大谷翔平故鄉岩手縣的災區，會面時或許也會談到這件事。

將以指定打擊身分出場的大谷翔平，在時隔60年的「天覽試合」中會有怎樣的表現，備受關注。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／大谷與菊池將戰韓國 高中師兄弟聯手一圓教練夢

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

經典賽／對戰前夕…大谷翔平對台灣印象深 讚球迷超熱情

相關新聞

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／中華隊12轟張育成3轟最多 全壘打完整名單看這裡

世界棒球經典賽挑戰八強門票關鍵戰，「國防部長」張育成今天2局上砲轟南韓隊左投柳賢振，攻下全場第1分，這支全壘打也是中華隊在歷屆經典賽第12轟紀錄，張育成包辦3轟最多。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。