經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

經典賽／連2戰開轟助日本連勝 大谷賽後發文霸氣宣告：明天見

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊超級巨星大谷翔平。 歐新社
在昨日8：6驚險擊敗南韓後，日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）C組賽事已取得2連勝佳績，隊中球星大谷翔平在對中華隊、南韓的比賽接連開轟，打擊狀態極佳。他也在昨晚賽後在個人社群IG上發佈貼文，並在文中宣告：「明天見」，展現今晚必定拿下澳洲的氣勢。

日本首戰對陣中華隊，大谷翔平擔任第1棒指定打擊，總計敲出3安打包含1支滿貫砲，以及繳出破紀錄的單局5分打點。最終，在大谷的強勢發揮下，日本提前在7局以13：0「扣倒」中華隊，其好表現讓日本隊監督井端弘和在賽後都不禁說道：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

而在昨天對陣南韓比賽，大谷翔平同樣擔任首棒指定打擊，全場4打數，敲出2安，包含一支扳平比數的陽春彈，貢獻1分打點，另有2次四壞保送上壘。賽後，他在個人IG上發布了一則貼文，並在內文中提到「明天見」，還加上兩顆星星符號，代表球隊取得的2連勝。值得注意的是，在與中華隊的首場比賽後，大谷翔平也發布了一則類似的貼文。

總計2場比賽，大谷翔平的打擊率高達.833，在6次擊球中敲出5安、6打點，外帶2發全壘打，OPS為2.875，展現出相當恐怖的打擊實力。接下來，日本將在今天晚間對上戰績同為2連勝的澳洲，日本將在這場比賽中，爭取獲得C組龍頭席次。

經典賽 大谷翔平 日本隊

經典賽Live／8局上費仔逆轉兩分砲！中華4：3領先南韓

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／中華隊12轟張育成3轟最多 全壘打完整名單看這裡

世界棒球經典賽挑戰八強門票關鍵戰，「國防部長」張育成今天2局上砲轟南韓隊左投柳賢振，攻下全場第1分，這支全壘打也是中華隊在歷屆經典賽第12轟紀錄，張育成包辦3轟最多。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

