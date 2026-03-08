經典賽／連2戰開轟助日本連勝 大谷賽後發文霸氣宣告：明天見

在昨日8：6驚險擊敗南韓後，日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）C組賽事已取得2連勝佳績，隊中球星大谷翔平在對中華隊、南韓的比賽接連開轟，打擊狀態極佳。他也在昨晚賽後在個人社群IG上發佈貼文，並在文中宣告：「明天見」，展現今晚必定拿下澳洲的氣勢。

日本首戰對陣中華隊，大谷翔平擔任第1棒指定打擊，總計敲出3安打包含1支滿貫砲，以及繳出破紀錄的單局5分打點。最終，在大谷的強勢發揮下，日本提前在7局以13：0「扣倒」中華隊，其好表現讓日本隊監督井端弘和在賽後都不禁說道：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

而在昨天對陣南韓比賽，大谷翔平同樣擔任首棒指定打擊，全場4打數，敲出2安，包含一支扳平比數的陽春彈，貢獻1分打點，另有2次四壞保送上壘。賽後，他在個人IG上發布了一則貼文，並在內文中提到「明天見」，還加上兩顆星星符號，代表球隊取得的2連勝。值得注意的是，在與中華隊的首場比賽後，大谷翔平也發布了一則類似的貼文。

總計2場比賽，大谷翔平的打擊率高達.833，在6次擊球中敲出5安、6打點，外帶2發全壘打，OPS為2.875，展現出相當恐怖的打擊實力。接下來，日本將在今天晚間對上戰績同為2連勝的澳洲，日本將在這場比賽中，爭取獲得C組龍頭席次。