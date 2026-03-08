聽新聞
2026WBC經典賽台韓關鍵戰 台南3000名球迷齊聚應援
2026 WBC世界棒球經典賽台韓戰今中午開打，台南市政府體育局在永華市政中心西側廣場及南瀛綠都心公園設置300吋大型螢幕同步轉播賽事，吸引近3000名球迷齊聚應援，其中，2局上「國防部長」張育成敲出陽春砲為中華隊搶先得分時，現場球迷也興奮不已，氣氛相當熱情。
台南市政府表示，今天台韓戰相當關鍵，許多民眾心中抱持期待齊聚永華市政中心西側廣場，以行動支持Team Taiwan，希望能凝聚力量，一起為在日本努力付出的台灣棒球英雄加油，爭取佳績。
體育局則提到，台南擁有優質的棒球場地與完整的基層培育體系，近年也積極爭取國際棒球交流機會，提升台南在國際棒球舞台上的能見度，展現棒球城市的熱情與實力。
體育局也說，本次轉播派對延續過往辦理大型應援活動的經驗，在兼顧觀賽品質與安全維護的前提下，今天除安排樂隊現場演奏應援曲外，也邀請在地統一獅啦啦隊Uni Girls實習生帶動熱烈氣氛，目前賽事持續中，歡迎民眾攜家帶眷參與，為台灣隊熱血應援，感受棒球賽事的魅力。
