經典賽／中華隊12轟張育成3轟最多 全壘打完整名單看這裡

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導

世界棒球經典賽挑戰八強門票關鍵戰，「國防部長」張育成今天2局上砲轟南韓隊左投柳賢振，攻下全場第1分，這支全壘打也是中華隊在歷屆經典賽第12轟紀錄，張育成包辦3轟最多。

中華隊打者連兩戰開轟，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天對捷克隊2局上轟出滿壘全壘打，成為本屆賽事全隊首轟紀錄，張育成今天跟進，讓東京巨蛋台灣球迷的情緒嗨到最高點。

經典賽開打20年，中華隊從2006年首屆賽事開始，過去全壘打紀錄依序是2006年陳鏞基、2013年彭政閔、陽岱鋼、2017年張志豪、林哲瑄、2023年張育成（2支）、吉力吉撈．鞏冠、林子偉、吳念庭。

其中陳鏞基對中國大陸隊、張育成對荷蘭隊、費爾柴德對捷克隊都是滿壘全壘打紀錄。

中華隊想拚八強，今天對南韓隊之戰沒有輸球本錢，兩隊過去在經典賽對戰4場，中華隊苦吞4連敗，分別是2006年0：2、 2009年0：9、2013年2：3、 2017年8：11。

經典賽

相關新聞

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／台韓大戰陳傑憲能否上陣？曾豪駒從「要為選手負責」原則出發

世界棒球經典賽今天進行關鍵的台韓大戰，中華隊面對南韓隊有必勝任務，台灣隊長陳傑憲是否上陣？總教練曾豪駒表示，陳傑憲本人有很強的鬥志，但必須多重考量。

經典賽／看日韓戰也說精彩 鄭宗哲談拚晉級「不到最後一刻不會放棄」

中華隊今天將在世界棒球經典賽面對南韓隊，面臨一場不能輸的戰役，昨天4度上壘、3次盜壘成功的攻勢發動機鄭宗哲，知道前路艱險，「但不到最後一刻，我們都不會放棄。」

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

世界棒球經典賽今天進行關鍵的台韓大戰，中華隊面對南韓隊有必勝任務，對於南韓出牌38歲資深左投柳賢振，總教練曾豪駒表示不意外，也都在情蒐會議討論過，「不管面對怎樣的投手，就是想辦法突破、掌握失投，棒球就是掌握細節越好的人，越有好的結果。

經典賽／柳賢振取代郭彬先發有原因 韓媒坦言不敵日本在預料中

世界棒球經典賽C組預賽開打第4天，中華隊上午11點在東京巨蛋對決南韓隊，想要爭取八強門票，這場比賽非贏不可，雙方分別推出古林睿煬、柳賢振登板先發，南韓總教練柳志炫本來打算推出「火球男」郭彬，但他在熱身賽出現指甲斷裂，因此改派柳賢振扛起重任。

經典賽／台韓大戰應援拚了！蔣萬安大跳海豹舞 還學南韓爆紅這挑戰

世界棒球經典賽（WBC）今天上午中華隊對上韓國隊，台北市長蔣萬安今天不吃韓國泡菜，而是要用南韓年輕人爆紅的「歪頭眨眼挑戰」應援中華隊，並且跳最紅的海豹舞，幫中華隊加油。

