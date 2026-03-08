聽新聞
經典賽／中華隊12轟張育成3轟最多 全壘打完整名單看這裡
世界棒球經典賽挑戰八強門票關鍵戰，「國防部長」張育成今天2局上砲轟南韓隊左投柳賢振，攻下全場第1分，這支全壘打也是中華隊在歷屆經典賽第12轟紀錄，張育成包辦3轟最多。
中華隊打者連兩戰開轟，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天對捷克隊2局上轟出滿壘全壘打，成為本屆賽事全隊首轟紀錄，張育成今天跟進，讓東京巨蛋台灣球迷的情緒嗨到最高點。
經典賽開打20年，中華隊從2006年首屆賽事開始，過去全壘打紀錄依序是2006年陳鏞基、2013年彭政閔、陽岱鋼、2017年張志豪、林哲瑄、2023年張育成（2支）、吉力吉撈．鞏冠、林子偉、吳念庭。
其中陳鏞基對中國大陸隊、張育成對荷蘭隊、費爾柴德對捷克隊都是滿壘全壘打紀錄。
中華隊想拚八強，今天對南韓隊之戰沒有輸球本錢，兩隊過去在經典賽對戰4場，中華隊苦吞4連敗，分別是2006年0：2、 2009年0：9、2013年2：3、 2017年8：11。
