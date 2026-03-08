快訊

經典賽／張育成開轟台灣球迷沸騰 國際轉播：這裡是東京還是台灣？

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
張育成開轟。 特記者余承翰／東京攝影
張育成開轟。 特記者余承翰／東京攝影

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽最後一場比賽，今天與南韓隊進行關鍵的一場交手，「國防部長」張育成2局上轟出陽春砲，東京巨蛋的台灣球迷嗨翻，連轉播單位都直呼，「我現在到底是在東京還是台灣？」

今天的台韓大戰，中華隊必須全力求勝，保留晉級的一線機會，今天面度38歲老將柳賢振，2局上張育成大棒一揮，將一顆87.6哩（約141公里）的偏低直球掃上左外野看台，為中華隊首開紀錄。

張育成轟出全壘打後，東京巨蛋裡台灣球迷爆出震撼的歡呼聲，現場有如台灣主場一般，國際轉播單位的主播第一時間也激動表示，「我現在到底是在東京還是台灣？」

主播也直呼「他回來了！」對於張育成能有這樣的全壘打表現並不意外，就像在他在2023年經典賽時的全壘打一般。這也是中華隊在本屆賽事的第2發全壘打，繼昨天費爾柴德（Stuart Fairchil）敲滿貫砲後，連兩天有強打挺身而出。

中華隊球迷。 特記者余承翰／東京攝影
中華隊球迷。 特記者余承翰／東京攝影

