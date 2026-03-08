聽新聞
經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟
世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。
中華隊首局三上三下，第二局張育成作為首位打者，球數0好1壞時，鎖定87.6哩（141公里直球）直球，擊球初速108.7哩、飛行距離366呎，送上左外野全壘打牆外。
張育成上屆賽會敲出2轟，本屆再於預賽最後一場面對南韓隊的比賽開砲，已在經典賽累積3轟，儼然是為經典賽而生的男人。
