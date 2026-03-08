快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／高志綱點柳賢振解讀打者能力好 林子偉盼全隊放開打

中央社／ 東京8日電
面對強投柳賢振，中華隊盼能放開打。
面對強投柳賢振，中華隊盼能放開打。

世界棒球經典賽中華隊今天與韓國交手，韓國派出柳賢振先發，曾有對戰經驗的教練高志綱點出，柳賢振解讀打者能力很好；野手林子偉表示，短期賽事很難說，希望大家放開來打。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊預賽最後一戰與韓國隊交手非贏不可，中華隊今天派出投手古林睿煬先發，韓國隊則排出投手柳賢振先發。

中華隊本屆教練團成員中，包括彭政閔、高志綱、高國輝等人，過去在國際賽事與柳賢振都有交手經驗。高志綱表示，當時國際賽交手柳賢振才20歲出頭，球速快、變化球犀利，控球又很準，現在感覺比之前瘦了一點，速度雖然沒有以前快，但仍有很好的控球和尾勁，最困擾的是解讀打者能力很好。

高志綱提到，柳賢振的經驗很好，這點要想辦法突破，情蒐會議上給了選手很多意見。至於是什麼意見，他賣關子表示，「現在不能說」。

野手林子偉表示，柳賢振是在美職大聯盟有多年經驗的好手，可以壓制大聯盟打者，但短期賽事很難說，希望打線可以像昨天一樣，大家放開來打，相信就會有很好的效果。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

經典賽／柳賢振取代郭彬先發有原因 韓媒坦言不敵日本在預料中

相關新聞

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

中華隊昨天面對捷克隊第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，確定不會對南韓隊登板，引起球迷熱議，連南韓隊總教練柳志炫都坦言沒料到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。