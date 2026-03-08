經典賽／高志綱點柳賢振解讀打者能力好 林子偉盼全隊放開打

世界棒球經典賽中華隊今天與韓國交手，韓國派出柳賢振先發，曾有對戰經驗的教練高志綱點出，柳賢振解讀打者能力很好；野手林子偉表示，短期賽事很難說，希望大家放開來打。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊預賽最後一戰與韓國隊交手非贏不可，中華隊今天派出投手古林睿煬先發，韓國隊則排出投手柳賢振先發。

中華隊本屆教練團成員中，包括彭政閔、高志綱、高國輝等人，過去在國際賽事與柳賢振都有交手經驗。高志綱表示，當時國際賽交手柳賢振才20歲出頭，球速快、變化球犀利，控球又很準，現在感覺比之前瘦了一點，速度雖然沒有以前快，但仍有很好的控球和尾勁，最困擾的是解讀打者能力很好。

高志綱提到，柳賢振的經驗很好，這點要想辦法突破，情蒐會議上給了選手很多意見。至於是什麼意見，他賣關子表示，「現在不能說」。

野手林子偉表示，柳賢振是在美職大聯盟有多年經驗的好手，可以壓制大聯盟打者，但短期賽事很難說，希望打線可以像昨天一樣，大家放開來打，相信就會有很好的效果。