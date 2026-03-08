聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／背水一戰對韓國！彰化縣府直播應援發爌肉飯 業者喊贏1分送200碗
2026年世界棒球經典賽進入關鍵戰役，中華隊今天上午11時在C組賽事對戰韓國，勝負攸關晉級8強的最後希望。彰化縣政府上午在縣府廣場舉辦賽事直播應援活動，並準備爌肉飯與民眾一起為中華隊加油；在地知名的 阿泉爌肉飯 業者更豪氣加碼，只要中華隊贏韓國1分，就贊助200份爌肉飯響應。
縣府上午10點半開放進場，但清晨6點多就有民眾到場排隊卡位。來自和美的姚姓男子已連續4天到場觀看直播，今天再次搶得頭香。他笑說其實原因很簡單，「肚子餓沒辦法」，希望一邊看球、一邊吃爌肉飯為中華隊應援。
縣府今天準備多家彰化知名爌肉飯，包括 阿泉爌肉飯、阿章爌肉飯 以及 阿贊爌肉飯，吸引不少球迷一早就到場排隊。阿泉爌肉飯店前也掛起紅布條替台灣隊加油，老闆謝泊宏表示，這場關鍵戰全台灣都在關注，只要中華隊贏韓國1分，就再加碼200碗爌肉飯，若贏2分就加碼400碗，希望替球隊集氣。
謝泊宏指出，昨天看比賽相當感動，今天C組賽事中華隊對上韓國隊相當不容易，因此也與彰化縣長一起響應、支持中華隊，希望能拿下這場勝利，順利挺進下一輪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。