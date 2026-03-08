快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／背水一戰對韓國！彰化縣府直播應援發爌肉飯 業者喊贏1分送200碗

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化阿泉爌肉飯業者拉起紅布條，為中華隊集氣。圖／讀者提供
彰化阿泉爌肉飯業者拉起紅布條，為中華隊集氣。圖／讀者提供

2026年世界棒球經典賽進入關鍵戰役，中華隊今天上午11時在C組賽事對戰韓國，勝負攸關晉級8強的最後希望。彰化縣政府上午在縣府廣場舉辦賽事直播應援活動，並準備爌肉飯與民眾一起為中華隊加油；在地知名的 阿泉爌肉飯 業者更豪氣加碼，只要中華隊贏韓國1分，就贊助200份爌肉飯響應。

縣府上午10點半開放進場，但清晨6點多就有民眾到場排隊卡位。來自和美的姚姓男子已連續4天到場觀看直播，今天再次搶得頭香。他笑說其實原因很簡單，「肚子餓沒辦法」，希望一邊看球、一邊吃爌肉飯為中華隊應援。

縣府今天準備多家彰化知名爌肉飯，包括 阿泉爌肉飯、阿章爌肉飯 以及 阿贊爌肉飯，吸引不少球迷一早就到場排隊。阿泉爌肉飯店前也掛起紅布條替台灣隊加油，老闆謝泊宏表示，這場關鍵戰全台灣都在關注，只要中華隊贏韓國1分，就再加碼200碗爌肉飯，若贏2分就加碼400碗，希望替球隊集氣。

謝泊宏指出，昨天看比賽相當感動，今天C組賽事中華隊對上韓國隊相當不容易，因此也與彰化縣長一起響應、支持中華隊，希望能拿下這場勝利，順利挺進下一輪。

2026年世界棒球經典賽進入關鍵戰役，彰化縣府在中庭直播，吸引民眾排隊入場。記者林敬家／攝影
2026年世界棒球經典賽進入關鍵戰役，彰化縣府在中庭直播，吸引民眾排隊入場。記者林敬家／攝影

彰化阿泉爌肉飯業者一早準備200碗爌肉飯，讓民眾享用觀看台韓大戰。圖／讀者提供
彰化阿泉爌肉飯業者一早準備200碗爌肉飯，讓民眾享用觀看台韓大戰。圖／讀者提供

經典賽

延伸閱讀

經典賽／彰化縣府狂發800份名店爌肉飯 吳復連現身為兒應援

TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

經典賽／台日大戰！盧秀燕準備東亞最大螢幕直播 「嗑日飲日」應援

經典賽／中華隊5日起開戰 全台戶外直播一覽表

相關新聞

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

中華隊昨天面對捷克隊第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，確定不會對南韓隊登板，引起球迷熱議，連南韓隊總教練柳志炫都坦言沒料到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。