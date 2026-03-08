經典賽／背水一戰對韓國！彰化縣府直播應援發爌肉飯 業者喊贏1分送200碗

2026年世界棒球經典賽進入關鍵戰役，中華隊今天上午11時在C組賽事對戰韓國，勝負攸關晉級8強的最後希望。彰化縣政府上午在縣府廣場舉辦賽事直播應援活動，並準備爌肉飯與民眾一起為中華隊加油；在地知名的 阿泉爌肉飯 業者更豪氣加碼，只要中華隊贏韓國1分，就贊助200份爌肉飯響應。

縣府上午10點半開放進場，但清晨6點多就有民眾到場排隊卡位。來自和美的姚姓男子已連續4天到場觀看直播，今天再次搶得頭香。他笑說其實原因很簡單，「肚子餓沒辦法」，希望一邊看球、一邊吃爌肉飯為中華隊應援。

縣府今天準備多家彰化知名爌肉飯，包括 阿泉爌肉飯、阿章爌肉飯 以及 阿贊爌肉飯，吸引不少球迷一早就到場排隊。阿泉爌肉飯店前也掛起紅布條替台灣隊加油，老闆謝泊宏表示，這場關鍵戰全台灣都在關注，只要中華隊贏韓國1分，就再加碼200碗爌肉飯，若贏2分就加碼400碗，希望替球隊集氣。

謝泊宏指出，昨天看比賽相當感動，今天C組賽事中華隊對上韓國隊相當不容易，因此也與彰化縣長一起響應、支持中華隊，希望能拿下這場勝利，順利挺進下一輪。

2026年世界棒球經典賽進入關鍵戰役，彰化縣府在中庭直播，吸引民眾排隊入場。記者林敬家／攝影