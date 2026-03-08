經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

南韓昨天對日本之戰一度領先，最後以6：8落敗，吉力吉撈表示，昨天全隊邊吃海鮮，邊看這場全壘打戰，是非常精彩的比賽，張力非常大。

吉力吉撈今天擔任先發7棒指定打擊，他表示，南韓打者幾乎什麼快速球都打得到，最重要還是團體戰，「希望隊友可以互相推進，把打者送回來。」

中華隊今天推出古林睿煬先發抗韓，全力爭取本屆賽事第2勝，吉力吉撈說：「一定要拿下勝利，投手有家正、少宏（先發8棒林家正）在，大家也不擔心。」