經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聯合新聞網／ 綜合報導
本屆WBC經典賽吸引上萬名台灣球迷前往東京巨蛋應援。雖然多數球迷展現了高水準的觀賽素養，但也有網友呼籲少數人應注意公共秩序，莫損台灣形象。圖／聯合報系資料照
本屆WBC經典賽吸引上萬名台灣球迷前往東京巨蛋應援。雖然多數球迷展現了高水準的觀賽素養，但也有網友呼籲少數人應注意公共秩序，莫損台灣形象。圖／聯合報系資料照

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京巨蛋火熱開打，中華隊連續四天出賽，吸引上萬名台灣球迷跨海應援，東京巨蛋彷彿變成「台北大巨蛋」。然而，就在熱血沸騰的台日大戰賽後，有台灣球迷被捕捉到自發性清理觀眾席垃圾的畫面。這段影片不僅在台灣社群瘋傳，更被日本網友轉發至各平台，大讚台灣人的高素質，直呼：「這就是我們喜歡台灣的原因！」

3月6日晚間，中華隊迎戰地主日本隊，雖然比賽結果由日本隊以13：0大勝，但台灣球迷的風度卻贏得了全場敬重。比賽結束散場時，一名頭戴中華隊藍色球帽的男球迷，拿著塑膠袋沿路將觀眾席遺留的空瓶、零食包裝等垃圾一一撿起。

同行拍下影片的妻子見狀，忍不住笑問：「清道夫是你嗎？」該名男球迷則一邊撿垃圾一邊霸氣回應：「要有道德！」

這段短短的影片被日本網友轉發後，立刻引發熱烈迴響。許多日本網友紛紛留言表達敬意：「這就是我喜歡台灣人的原因」、「不論輸贏都能保持這樣高尚的品格，真的太棒了」、「看到這個畫面，覺得日本人跟台灣人就像失散的兄弟一樣，連根底裡『作為人該有的樣子』都一樣」、「謝謝你們維護了東京巨蛋的環境」、「這才是真正的台日友好」。

不少日本網友甚至將台灣球迷的行為與其他國家的球迷進行對比，認為台灣人的素質與禮貌在亞洲國家名列前茅，並強調「311大地震的恩情，日本永遠不會忘記」。

不過，隨著大批台灣球迷湧入東京，也有部分脫序行為引發討論。有網友反映，除了飯店大廳變得吵雜外，在球場內也觀察到一些不文明的舉動，例如在非應援區站立看球擋住後方視線，或是散場時將垃圾直接留在座位上。

對此，許多台灣網友也發出呼籲，提醒大家出國看球就代表著國家形象，「既然穿上了代表台灣的裝備，就不要做丟臉的事」、「入境隨俗，請尊重當地的觀賽文化與公共秩序」，希望在熱情應援之餘，也能展現台灣人高水準的公民素養，讓「最美的風景」不僅限於台灣，也能揚名海外。

