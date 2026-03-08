快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
韓國隊惠特康。 路透通訊社
韓國隊惠特康。 路透通訊社

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

中華隊連4天出賽，南韓隊同樣也有苦戰，昨天晚上剛與日本隊打完一場苦戰，馬上又要展開與中華隊的戰鬥。

柳志炫表示，這是本來就知道的賽程，事先有算過中間大約有12小時的間隔，昨天比賽結束後，有注意選手用餐狀況，也相信應該大家都吃飽就趕快回去休息了，今天早上的狀態看起來沒有太大問題。

柳志炫也提到，考量到之後的比賽，昨天面對日本隊的比賽，調度上不得不在後段保留一些戰力，這是在對昨天比賽感到有些可惜的地方，「但今天和明天的比賽非常關鍵，我們會以最信任、最強大的投手群為主，如果他們今天能拉長局數並順利收尾，相信對接下來的比賽會更有利。」

南韓隊先發打線

第一棒 金倒永 三壘手

第二棒 Jahmai Jones 左外野

第三棒 李政厚 中外野

第四棒 安賢民 右外野

第五棒 文保景 指定打擊

第六棒 Shay Whitcomb 一壘

第七棒 金周元 游擊

第八棒 朴東原 捕手

第九棒 金慧成 二壘

經典賽

延伸閱讀

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

經典賽／日8：6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

相關新聞

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

經典賽／中華隊沒有退路 吉力吉撈把話說大一點「吃柳丁」

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，對方推出前大聯盟投手柳賢振登板先發， 吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

中華隊昨天面對捷克隊第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，確定不會對南韓隊登板，引起球迷熱議，連南韓隊總教練柳志炫都坦言沒料到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。