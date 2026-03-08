聽新聞
經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上
中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。
中華隊目前在預賽1勝2敗，對手一再派出左投登板，彭政閔認為，各隊對中華隊的想法不一樣，自己也要研究如何面對問題，相信經過這幾天打下來已有概念，可以適應節奏，希望能夠應用在今天這場重要比賽。
他說：「今天不管是柳賢振還是郭彬（原來預測對手）先發，他們還有洋投唐寧（Dane Dunning），基本上今天3人全部上場的機率很大。」
彭政閔表示，今天是這個系列（預賽）最後一場比賽，沒有明天了，中華隊如果還有比賽就是下個系列，「這場比賽用盡全力，跟他們拚了。」
柳賢振登板先發，南韓總教練柳志炫本來打算推出「火球男」郭彬，但他在熱身賽出現指甲斷裂，因此改派柳賢振扛起重任。
打擊教練彭政閔
