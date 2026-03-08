聽新聞
經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」
中華隊昨天面對捷克隊第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，確定不會對南韓隊登板，引起球迷熱議，連南韓隊總教練柳志炫都坦言沒料到。
林昱珉昨天投2.1局被敲2安打、無失分，送出3次三振，此役共用30球，因賽會規定滿30球需休1天，確定今天不可能在台韓大戰登板。
中華隊推出古林睿煬先發，柳志炫表示，一直有預測他會上場，從沖繩集訓就針對他做準備。他進一步指出，「比較出乎意料的是，我原本預測林昱珉今天也會接著上場，但據我所知他今天不會出賽。」
南韓隊推出柳賢振扛起此戰，柳志炫解釋：「他是我們目前最信任、最強大的投手，這是毫無疑問的選擇。」
