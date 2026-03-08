快訊

網讚太可愛！蔣萬安應援挑戰金宣虎歪頭眨眼....本尊這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安今天上午出席台北市童軍會童軍節慶祝大會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席台北市童軍會童軍節慶祝大會。記者林麗玉／攝影

世界棒球經典賽（WBC）今天上午中華隊對上韓國隊，台北市長蔣萬安今天用南韓年輕人爆紅的「歪頭眨眼挑戰」應援中華隊。上午公開行程，蔣萬安被問及是否有挑戰成功？蔣表示，應該有達標，最重要就是大家一起為中華隊加油打氣，我相信應該一定會順利得勝。

蔣萬安的應援影片一出，也有許多網友在底下留言讚「太帥，太可愛了！」「市長多才多藝，沒有什麼不會的！」

蔣萬安今天上午出席台北市童軍會童軍節慶祝大會。對於今天中華隊對上南韓隊，蔣萬安今天透過社群挑戰南韓爆紅的歪頭眨眼挑戰，這是南韓演員金宣虎在韓劇「苦盡柑來遇見你」飾演的角色在劇中一段「歪頭wink（眨眼）笑」的表演，掀起熱烈討論許多人爭相挑戰。

蔣萬安今天上午受訪表示，今天最主要，就是拍了一個小短片，因為今天中華隊對韓國隊，這次不吃東西，同事向他發起韓國挑戰，應該有達標，最重要就是大家一起為中華隊加油打氣，我相信應該一定會順利得勝。

媒體追問，今天不吃韓式嗎？蔣萬安說，今天不吃韓式，就像他剛剛講，同事向他發起的挑戰，應該有達標。大家一起為中華隊加油，相信今天一定會能夠順利得勝。

北市長蔣萬安今天上午出席台北市童軍會童軍節慶祝大會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席台北市童軍會童軍節慶祝大會。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安今天說，同事向他發起的挑戰，「應該有達標。」引用自蔣萬安臉書
北市長蔣萬安今天說，同事向他發起的挑戰，「應該有達標。」引用自蔣萬安臉書

