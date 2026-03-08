快訊

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

他想買蘋果iPhone 17e「當孝親機」怕表現差！果粉列3優點狂推薦

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
陳晨威。 特派記者余承翰／東京攝影
攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲

中華隊本屆能否前進八強命懸一線，今天需自己擊敗南韓隊且晚場日本擊敗澳洲，再加上明天南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊必須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉愈多分愈好。

中華隊昨天面對捷克隊打下14分的打線陣容，今天仍由鄭宗哲打第一棒開路，陳晨威打第二棒，合組雙箭頭。外界關注陳傑憲是否出賽，總教練曾豪駒也知道，在公布打序時一開口就是「第一棒，陳傑憲沒有上」。

中華隊先發打線

第一棒 鄭宗哲 二壘

第二棒 陳晨威 左外野

第三棒 費爾柴德 中外野

第四棒 張育成 三壘

第五棒 吳念庭 一壘

第六棒 林安可 右外野

第七棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第八棒 林家正 捕手

第九棒 江坤宇 游擊

先發投手 古林睿煬

