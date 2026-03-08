經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

世界棒球經典賽今天進行關鍵的台韓大戰，中華隊面對南韓隊有必勝任務，對於南韓出牌38歲資深左投柳賢振，總教練曾豪駒表示不意外，也都在情蒐會議討論過，「不管面對怎樣的投手，就是想辦法突破、掌握失投，棒球就是掌握細節越好的人，越有好的結果。

2026-03-08 08:49