聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲
攸關中華隊晉級之路的台韓大戰，台灣時間今天早上11點登場，中華隊先發打線出爐，並未放進陳傑憲。
中華隊本屆能否前進八強命懸一線，今天需自己擊敗南韓隊且晚場日本擊敗澳洲，再加上明天南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊必須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉愈多分愈好。
中華隊昨天面對捷克隊打下14分的打線陣容，今天仍由鄭宗哲打第一棒開路，陳晨威打第二棒，合組雙箭頭。外界關注陳傑憲是否出賽，總教練曾豪駒也知道，在公布打序時一開口就是「第一棒，陳傑憲沒有上」。
中華隊先發打線
第一棒 鄭宗哲 二壘
第二棒 陳晨威 左外野
第三棒 費爾柴德 中外野
第四棒 張育成 三壘
第五棒 吳念庭 一壘
第六棒 林安可 右外野
第七棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊
第八棒 林家正 捕手
第九棒 江坤宇 游擊
先發投手 古林睿煬
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。