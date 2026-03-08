經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽今天進行關鍵的台韓大戰，中華隊面對南韓隊有必勝任務，對於南韓出牌38歲資深左投柳賢振，總教練曾豪駒表示不意外，也都在情蒐會議討論過，「不管面對怎樣的投手，就是想辦法突破、掌握失投，棒球就是掌握細節越好的人，越有好的結果。

曾豪駒指出，「柳賢振是經驗老到的選手，有看過往他對中華隊的投球，知道他的球路，情蒐會議也都有掌握，看選手當下有沒有辦法執行他們的策略。」

中華隊昨天一開賽就發揮速度戰奏效，曾豪駒表示，昨天比賽選手發揮觀察力、做出判斷，希望好的感覺可以延續到今天，「韓國也會看到昨天對戰，一定會多加注意，選手就是把握失投球，把該掌握的東西掌握好。」

中華隊今天將是連續第4天出賽，曾豪駒坦言，對於球員是非常大的負擔，「尤其是季賽開始前夕，對出賽、教練安排出賽都要花很多心力，但選手還是全心全意面對比賽。」他也提到，賽程不是我們可以掌控，「就想辦法讓我們下次可以有更好的賽程，但現在就是盡可能把所要做的東西做好。」

中華隊過往在經典賽碰上南韓隊四戰全敗，包括2006年0：2、2009年0：9、2013年2：3、2017年8：11，已經經典賽累積對戰四連敗，古林睿煬要拚的不僅是中華隊的活路，也是賽史對南韓的第一勝。

