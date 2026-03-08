經典賽／柳賢振取代郭彬先發有原因 韓媒坦言不敵日本在預料中

世界棒球經典賽C組預賽開打第4天，中華隊上午11點在東京巨蛋對決南韓隊，想要爭取八強門票，這場比賽非贏不可，雙方分別推出古林睿煬、柳賢振登板先發，南韓總教練柳志炫本來打算推出「火球男」郭彬，但他在熱身賽出現指甲斷裂，因此改派柳賢振扛起重任。

預賽C組打完前3天，日本、澳洲隊2勝並列領先，接著是南韓1勝1敗、中華隊1勝2敗、捷克3連敗，從目前戰況看來，中華、南韓當然都很清楚今天比賽的重要性，雙方球迷準備擠爆東京巨蛋。

南韓媒體朝鮮日報指出，儘管南韓隊昨天6：8輸給日本令人失望，但一切都在預料之中，首場比賽11：4擊敗捷克，取得令人滿意的勝利，對日本之戰也展現超出預期的實力，即便輸球也增強信心。

韓媒對於中華隊首戰0：3輸給澳洲，也感到有些意外，朝鮮日報指出，澳洲爆冷擊敗中華隊，使得南韓明天對澳洲之戰變得更加重要，但今天必須先擊敗中華隊，才能保留前往邁阿密的希望。

柳賢振在南韓職棒韓華鷹隊9個球季投出117勝，旅美生涯10年在大聯盟道奇、藍鳥隊也有78勝，2019年在道奇隊以防禦率2.32奪下國聯防禦率王；他在2009年經典賽對中華隊先發3局奪勝，只被揮出1支安打、投出3次三振，幫助南韓9：0獲勝， 暌違17年再度參加經典賽，對手又是國際賽經常碰面的中華隊。