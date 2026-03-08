經典賽／看日韓戰也說精彩 鄭宗哲談拚晉級「不到最後一刻不會放棄」

快訊

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

他想買蘋果iPhone 17e「當孝親機」怕表現差！果粉列3優點狂推薦

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽中華隊與捷克隊賽事，中華隊鄭宗哲（中）利用對手失誤為球隊先馳得點。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊與捷克隊賽事，中華隊鄭宗哲（中）利用對手失誤為球隊先馳得點。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天將在世界棒球經典賽面對南韓隊，面臨一場不能輸的戰役，昨天4度上壘、3次盜壘成功的攻勢發動機鄭宗哲，知道前路艱險，「但不到最後一刻，我們都不會放棄。」

南韓隊昨天面對日本隊展現強勁的打擊火力，鄭宗哲也透露有看昨天這場比賽，「確實滿令人印象深刻，不管是投手或打擊，整場是一場好看的球賽，韓國是一隻實力堅強的球隊，對中華隊來說就是全力以赴、全力搶勝。」

今天將面對柳賢振，他說：「我知道他過去在道奇是一個很厲害的投手，我們情蒐也做了很多，看起來確實是非常有經驗的左投。」不論南韓隊推出誰先發，鄭宗哲也說：「對中華隊來說，韓國本來就不好打，但我們大家都已經準備好了。」

鄭宗哲感謝台灣球迷場場相挺，「很像在客場，又很像在主場。」他說台灣球迷來到東京為我們加油，對全隊是很大的鼓勵，「我們很享受在這裡打球，我們也沒有忘記我們的目標，還是有很大動力想前進邁阿密，雖然現在情況對我們很不利，但不到最後一刻，我們都不會放棄。」

中華隊晉級尚未絕望，但接下來的每一場比賽都必須按照劇本發展，今天需自己擊敗南韓隊且晚場日本擊敗澳洲，明天南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊必須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉愈多分愈好。

經典賽

