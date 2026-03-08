經典賽／台韓大戰應援拚了！蔣萬安大跳海豹舞 還學南韓爆紅這挑戰

世界棒球經典賽（WBC）今天上午中華隊對上韓國隊，台北市長蔣萬安今天不吃韓國泡菜，而是要用南韓年輕人爆紅的「歪頭眨眼挑戰」應援中華隊，並且跳最紅的海豹舞，幫中華隊加油。

繼昨天中華隊大勝捷克隊後，今天將對戰韓國隊，蔣萬安今天也在臉書貼出應援影片，拿起應援球棒大跳海豹舞。

蔣萬安並且挑戰南韓爆紅的歪頭眨眼挑戰，這是南韓演員金宣虎在韓劇「苦盡柑來遇見你」飾演的角色在劇中一段「歪頭wink（眨眼）笑」的表演，掀起熱烈討論許多人爭相挑戰，今天蔣萬安也賣力應援，幫中華隊加油。