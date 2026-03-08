經典賽／台韓大戰陳傑憲能否上陣？曾豪駒從「要為選手負責」原則出發

世界棒球經典賽今天進行關鍵的台韓大戰，中華隊面對南韓隊有必勝任務，台灣隊長陳傑憲是否上陣？總教練曾豪駒表示，陳傑憲本人有很強的鬥志，但必須多重考量。

陳傑現在首戰面對澳洲隊就因觸身球造成左手食指骨折，接下來2場未出賽，但昨天已經參與打擊練習，外界關注他上陣的可能性。

曾豪駒表示，「這個問題很好，我相信傑憲是鬥志很高昂的選手，假如他可以上場，一定可以激勵全隊士氣，但基於要為選手負責的原則，不想看到選手因為受傷，在季賽要花更久時間，選手生命會比一場輸贏更重要。」

曾豪駒表示，「他有強烈的意志，但我們必須多重考量，這部分我們會再商議。」