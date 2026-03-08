聽新聞
經典賽／阿比斯再見三分砲 荷蘭逆轉尼加拉瓜
世界棒球經典賽（WBC）荷蘭今天上演戲劇性逆轉，9局下兩出局時靠阿比斯轟出的再見三分全壘打，一舉翻轉戰局，終場以4比3氣走尼加拉瓜，拿下D組預賽首勝。
荷蘭在3局下率先破蛋取得1分，但尼加拉瓜隨後在第5局扳平比分，雙方一路僵持。尼加拉瓜8局上靠唐斯（Jeter Downs）轟出兩分全壘打，一度以3比1領先，看似勝券在握。
未料荷蘭在最後半局發動絕地反擊，阿比斯（OzzieAlbies）關鍵時刻揮出WBC史上第一支再見全壘打，改寫戰局，幫助球隊戲劇性逆轉勝，也將戰績提升至1勝1敗，保住晉級希望。荷蘭接下來將對戰多明尼加。
尼加拉瓜吞下二連敗後，明天將對決以色列。
其他賽事部分，A組加拿大8比2擊敗哥倫比亞、B組義大利8比0擊敗巴西。
