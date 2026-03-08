經典賽／阿比斯再見三分砲 荷蘭逆轉尼加拉瓜

快訊

中央社／ 邁阿密7日綜合外電報導

世界棒球經典賽（WBC）荷蘭今天上演戲劇性逆轉，9局下兩出局時靠阿比斯轟出的再見三分全壘打，一舉翻轉戰局，終場以4比3氣走尼加拉瓜，拿下D組預賽首勝。

荷蘭在3局下率先破蛋取得1分，但尼加拉瓜隨後在第5局扳平比分，雙方一路僵持。尼加拉瓜8局上靠唐斯（Jeter Downs）轟出兩分全壘打，一度以3比1領先，看似勝券在握。

未料荷蘭在最後半局發動絕地反擊，阿比斯（OzzieAlbies）關鍵時刻揮出WBC史上第一支再見全壘打，改寫戰局，幫助球隊戲劇性逆轉勝，也將戰績提升至1勝1敗，保住晉級希望。荷蘭接下來將對戰多明尼加。

尼加拉瓜吞下二連敗後，明天將對決以色列。

其他賽事部分，A組加拿大8比2擊敗哥倫比亞、B組義大利8比0擊敗巴西。

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

經典賽／中華隊轟垮捷克奪首勝 周日拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

經典賽／最後劇本…中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

經典賽／就是想贏 中華隊8次盜壘成功破紀錄

中華隊在經典賽前兩戰連遭完封後，昨天對捷克隊終於打出氣勢，全場八次盜壘成功改寫大會紀錄。鄭宗哲、費爾柴德各有三盜，兩人還成功執行兩次雙盜壘戰術，聯手跑回七分，開路先鋒鄭宗哲說，都是自己決定盜壘，目的確實也就是要得分，而且要一直得分。

經典賽／日8：6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

經典賽／在日高人氣 捷克「斜槓軍團」贏得掌聲

捷克隊在二○二三年世界棒球經典賽以業餘軍團打出驚奇，甚至在對中國大陸隊一戰拿下歷史性的首勝，直接取得本屆會內賽參賽資格，這次是廿隊中唯一沒有現役大聯盟球員的隊伍，戰力排名最末位，但預賽三戰卻打出贏得掌聲的表現。

經典賽／韓國隊不敵日本 韓媒轟日媒賽後無禮提問

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊今天以6比8不敵日本隊，對於賽後記者會上日本記者提問「韓日之間實力差距」問題，韓媒下標「無...

