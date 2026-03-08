聽新聞
0:00 / 0:00

14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊昨天在世界棒球經典賽對捷克隊火力大爆發，奪下本屆經典賽首勝，目前戰績分組一勝二敗，晉級尚未絕望。這場比賽有四○五二二名球迷觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，加油氣氛充滿台味，讓中華隊球員相當感動。特派記者余承翰／攝影
中華隊昨天在世界棒球經典賽對捷克隊火力大爆發，奪下本屆經典賽首勝，目前戰績分組一勝二敗，晉級尚未絕望。這場比賽有四○五二二名球迷觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，加油氣氛充滿台味，讓中華隊球員相當感動。特派記者余承翰／攝影

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

台、韓、澳若戰績相同將互比失分

中華隊今天需擊敗南韓隊，且晚場日本擊敗澳洲，明天南韓隊贏澳洲隊，如此將形成日本隊分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名。

中華隊前兩戰合計四安打、○得分，昨天面對捷克隊，打線大變陣收到效果，擔任開路先鋒的鄭宗哲發揮「選球眼」，一安打加三保送，四度上壘，第三、四棒「美日ＧＵＡＲＤＩＡＮＳ」連線，費爾柴德第二局敲滿貫砲，張育成三安打，雙雙貢獻四分打點，撐起中華隊棒棒開花。

中華隊過去五屆不曾啟用外籍戰力，美籍台裔費爾柴德去年春訓期間在接受駐美台灣媒體訪問時，表態希望披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，展現對台灣的高度認同。而他也心口一致，儘管是以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者隊，正值拚一席之地的關頭，仍在此際投入中華隊行列。

中華隊昨天在世界棒球經典賽對捷克隊火力大爆發，全場揮出十一支安打，包括台美混血好手費爾柴德重磅滿貫砲，全隊八次盜壘成功更是打破大會紀錄。特派記者余承翰／攝影
中華隊昨天在世界棒球經典賽對捷克隊火力大爆發，全場揮出十一支安打，包括台美混血好手費爾柴德重磅滿貫砲，全隊八次盜壘成功更是打破大會紀錄。特派記者余承翰／攝影

費爾柴德披中華隊球衣敲滿貫砲

這趟經典賽旅程，帶領費爾柴德首度踏上媽媽的故鄉，旋風式停留台灣不到兩天，再跟著球隊一起來到日本，此戰敲出身披中華隊球衣的第一發全壘打，對他意義重大。

費爾柴德表示，自己很榮幸可以代表台灣，因為那是媽媽出生的地方，來到這裡後，也感受到包括隊友、教練、工作人員、球迷每個人對自己的歡迎與接納，「真的度過了一段非常、非常有趣的時光。」為了這顆意義重大的全壘打球，大會即刻啟動為他找回，費爾柴德表示，「有聽說是一位日本球迷撿到，給了他我的簽名球和紀念品」。

「南韓殺手」林昱珉今無法再出賽

中華隊安排兩位旅美強投莊陳仲敖、林昱珉依序登板，各自把關二點一局、二點二局無失分，其中「南韓殺手」林昱珉在六比○領先時登板掀起熱議，因為用球數達大會限制的卅球，確定他今天不可能出賽。總教練曾豪駒表示，兩位投手都是一開始就設定在此戰出賽，林昱珉也證實報到前一周就知道自己任務。

經典賽 費爾柴德 南韓 日本 澳洲 捷克

延伸閱讀

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

相關新聞

經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

經典賽／日8:6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。