14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

台、韓、澳若戰績相同將互比失分

中華隊今天需擊敗南韓隊，且晚場日本擊敗澳洲，明天南韓隊贏澳洲隊，如此將形成日本隊分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名。

中華隊前兩戰合計四安打、○得分，昨天面對捷克隊，打線大變陣收到效果，擔任開路先鋒的鄭宗哲發揮「選球眼」，一安打加三保送，四度上壘，第三、四棒「美日ＧＵＡＲＤＩＡＮＳ」連線，費爾柴德第二局敲滿貫砲，張育成三安打，雙雙貢獻四分打點，撐起中華隊棒棒開花。

中華隊過去五屆不曾啟用外籍戰力，美籍台裔費爾柴德去年春訓期間在接受駐美台灣媒體訪問時，表態希望披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，展現對台灣的高度認同。而他也心口一致，儘管是以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者隊，正值拚一席之地的關頭，仍在此際投入中華隊行列。

中華隊昨天在世界棒球經典賽對捷克隊火力大爆發，全場揮出十一支安打，包括台美混血好手費爾柴德重磅滿貫砲，全隊八次盜壘成功更是打破大會紀錄。特派記者余承翰／攝影

費爾柴德披中華隊球衣敲滿貫砲

這趟經典賽旅程，帶領費爾柴德首度踏上媽媽的故鄉，旋風式停留台灣不到兩天，再跟著球隊一起來到日本，此戰敲出身披中華隊球衣的第一發全壘打，對他意義重大。

費爾柴德表示，自己很榮幸可以代表台灣，因為那是媽媽出生的地方，來到這裡後，也感受到包括隊友、教練、工作人員、球迷每個人對自己的歡迎與接納，「真的度過了一段非常、非常有趣的時光。」為了這顆意義重大的全壘打球，大會即刻啟動為他找回，費爾柴德表示，「有聽說是一位日本球迷撿到，給了他我的簽名球和紀念品」。

「南韓殺手」林昱珉今無法再出賽

中華隊安排兩位旅美強投莊陳仲敖、林昱珉依序登板，各自把關二點一局、二點二局無失分，其中「南韓殺手」林昱珉在六比○領先時登板掀起熱議，因為用球數達大會限制的卅球，確定他今天不可能出賽。總教練曾豪駒表示，兩位投手都是一開始就設定在此戰出賽，林昱珉也證實報到前一周就知道自己任務。