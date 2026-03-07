聽新聞
經典賽／韓國隊不敵日本 韓媒轟日媒賽後無禮提問

中央社／ 首爾7日專電
韓國隊在經典賽出戰日本隊，一度領先到最後輸球。 歐新社
韓國隊在經典賽出戰日本隊，一度領先到最後輸球。 歐新社

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊今天以6比8不敵日本隊，對於賽後記者會上日本記者提問「韓日之間實力差距」問題，韓媒下標「無禮提問」，韓國隊教頭柳志炫則說：「我只談今天的比賽。」

「體育朝鮮」報導，在賽後記者會上有日本媒體提問，「上一屆2023年WBC韓國隊曾大比分敗給日本隊，不過今天上演激戰，這3年韓國隊有什麼樣的成長？」柳志炫回答，「我認為在這個場合談2023年WBC並不合適。」

之後也有日媒提問，在2024年世界12強棒球賽時，韓國對日本為9連敗（韓媒報導為10連敗、1和10敗），「你認為韓日棒球的實力差距是拉大了還是縮小了？」柳志炫則說：「我只談今天的比賽。」體育朝鮮對此報導下標「日本記者無禮提問」。

對於這場比賽，柳志炫表示，「其實在今天比賽前，我們就認為如何把比賽掌握到5局是關鍵，但因為被打出全壘打，沒有按照預期發展。」

韓國隊在7局下被攻下3分翻盤，談到掉分的左投金榮奎，柳志炫表示，金榮奎對捷克投得很好，今天對到左打近藤健介時，原本預期他可以止血，「但結果未如預期發展。」

不過韓聯社報導，柳志炫對於打線可以突破日本強力投手、拿下6分，表達了滿意，「對捷克展現出的攻擊火力，從今天比賽第1局就出現了，面對日本優秀的投手群，我們也展現出競爭力，這樣的氣勢應該能延續到之後的比賽。」

柳志炫強調，雖然今天沒能拿到想要的勝利，但還有剩餘的比賽，「我們會一步步做好準備，爭取好結果。」明天中午韓國隊將與台灣隊交手，推出老將柳賢振先發，對上台灣火球男古林睿煬。

經典賽

相關新聞

經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

經典賽／日8:6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

