經典賽／日8:6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

日、韓世仇在經典賽場上的交鋒，兩隊昨晚先發陣容排上八名大聯盟球星，日本隊六人包括先發左投菊池雄星，打線則有大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真及村上宗隆；南韓隊則是以有外野手李政厚，及大谷翔平在道奇的隊友金慧成。

兩隊的豪華陣容，昨天從開賽起就演出硬碰硬，首局南韓隊金倒永、瓊斯、李政厚連敲三安，菊池雄星只投五球就先失一分，接著首戰轟出滿貫砲的文保景再敲二分打點安打，南韓隊先取得三比○領先。

面對南韓隊側投高永表，日本隊開路先鋒大谷翔平在一局下首打席獲保送上壘，第三棒鈴木誠也接著轟出右外野二分全壘打，個人在經典賽首轟出爐，將比數追成一分差。

三局上，大谷翔平敲右外野「確信彈」追平比數，繼前一戰對中華隊轟滿貫砲後，連兩場比賽敲全壘打，鈴木誠也再演出連兩打席開轟，一棒超前比數，吉田正尚接著把球掃上看台，單局三轟炸裂東京巨蛋，反以五比三領先。日本隊第四局起換上伊藤大海登板，先投出觸身球後，被大谷翔平在道奇的隊友、此戰打第九棒的金慧成轟出中右外野方向的二分彈，兩隊五比五平手。

日本隊打線則在是七局下有所突破，牧秀悟率先上場選到保送，二出局三壘有人的局面，大谷翔平遭四壞保送敬遠，接著近藤健介、鈴木誠也都選到保送擠回超前分，吉田正尚揮出安打送回二分打點，日本隊單局斬獲三分要回領先優勢。

八局上日本隊換上松本裕樹登板，被金周元敲出安打失一分，接著還面臨滿壘危機，但他成功三振此戰有開轟表現的金慧成，沒讓傷害擴大。九局上由大勢登板關門，製造三上三下結束比賽。