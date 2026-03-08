經典賽／就是想贏 中華隊8次盜壘成功破紀錄

中華隊在經典賽前兩戰連遭完封後，昨天對捷克隊終於打出氣勢，全場八次盜壘成功改寫大會紀錄。鄭宗哲、費爾柴德各有三盜，兩人還成功執行兩次雙盜壘戰術，聯手跑回七分，開路先鋒鄭宗哲說，都是自己決定盜壘，目的確實也就是要得分，而且要一直得分。

鄭宗哲首局首打席突襲短打形成安打，費爾柴德跟進偷點也開張，四局上兩人都獲保送，再度發動雙盜壘戰術，打完這半局已經領先捷克八分；鄭宗哲表示，前兩場比賽都沒做到上壘、推進、得分，昨天就是要做才會贏，自己的想法就是要上壘，才有辦法有攻勢。

經典賽過去單隊單場最多盜壘成功是五次，中華隊一口氣增至八次，另兩次是陳晨威、江坤宇貢獻；中華隊在二○二三年經典賽預賽打出二勝二敗，但比較對戰失分率後排名墊底。

鄭宗哲說，避免上屆狀況發生，要得很多分，大家目標就是贏球，對分數很渴望。

東京巨蛋昨天又湧進超過四萬名球迷，再度變成「台灣主場」，陳傑憲因首戰遭觸身球擊中手指造成骨裂，最近兩場比賽都缺席，在休息區看到隊友展現拚勁，形容自己也被渲染到。他表示，很感謝宗哲，他的勝負欲望很強，感謝他用自己的腦袋和特長，讓這場戰役開局壓力沒有那麼大，加上費仔在第一局首打席決定短打，他認為「這就是想贏的心態。」