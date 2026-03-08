聽新聞
經典賽／就是想贏 中華隊8次盜壘成功破紀錄

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
鄭宗哲（左）昨天三次盜壘成功，帶領全隊單場八次盜壘改寫大會紀錄。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊經典賽前兩戰連遭完封後，昨天對捷克隊終於打出氣勢，全場八次盜壘成功改寫大會紀錄。鄭宗哲費爾柴德各有三盜，兩人還成功執行兩次雙盜壘戰術，聯手跑回七分，開路先鋒鄭宗哲說，都是自己決定盜壘，目的確實也就是要得分，而且要一直得分。

鄭宗哲首局首打席突襲短打形成安打，費爾柴德跟進偷點也開張，四局上兩人都獲保送，再度發動雙盜壘戰術，打完這半局已經領先捷克八分；鄭宗哲表示，前兩場比賽都沒做到上壘、推進、得分，昨天就是要做才會贏，自己的想法就是要上壘，才有辦法有攻勢。

經典賽過去單隊單場最多盜壘成功是五次，中華隊一口氣增至八次，另兩次是陳晨威、江坤宇貢獻；中華隊在二○二三年經典賽預賽打出二勝二敗，但比較對戰失分率後排名墊底。

鄭宗哲說，避免上屆狀況發生，要得很多分，大家目標就是贏球，對分數很渴望。

東京巨蛋昨天又湧進超過四萬名球迷，再度變成「台灣主場」，陳傑憲因首戰遭觸身球擊中手指造成骨裂，最近兩場比賽都缺席，在休息區看到隊友展現拚勁，形容自己也被渲染到。他表示，很感謝宗哲，他的勝負欲望很強，感謝他用自己的腦袋和特長，讓這場戰役開局壓力沒有那麼大，加上費仔在第一局首打席決定短打，他認為「這就是想贏的心態。」

中華隊第二任投手林昱珉（左）表現優異，隊長陳傑憲與他擊拳。特派記者余承翰／東京攝影
經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

經典賽／日8:6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

