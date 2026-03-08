聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／在日高人氣 捷克「斜槓軍團」贏得掌聲

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導

捷克隊在二○二三年世界棒球經典賽以業餘軍團打出驚奇，甚至在對中國大陸隊一戰拿下歷史性的首勝，直接取得本屆會內賽參賽資格，這次是廿隊中唯一沒有現役大聯盟球員的隊伍，戰力排名最末位，但預賽三戰卻打出贏得掌聲的表現。

捷克隊上屆參賽陣容中沒有職業球員，選手來自各行各業，包括醫師、工程師、消防員等等，兼顧本業的同時「斜槓」棒球員，但他們對棒球的熱愛和奮戰精神引來高人氣。大谷翔平曾發文表達對捷克隊的尊重，在前往複賽的路程中還帶上捷克的帽子以示支持。

那次經典賽的經歷，成為捷克棒球發展轉捩點，本業是神經科醫師的總教練哈丁透露，在那之後捷克與日本開始有不少交流，「來自日本職棒和栗山英樹（二○二三年經典賽日本隊總教練）的支援，遠遠超過我們的想像。」

這次再來到東京巨蛋參加經典賽，包括「世界全壘打王」王貞治，以及栗山英樹都現身捷克隊的比賽，賽前親自送上鼓勵。哈丁本屆穿上的八十九號球衣，也是兩名日本隊教頭過去在經典賽執教時身穿的背號，另一層含義就是捷克的民主化革命發生在一九八九年。

哈丁形容，捷克和日本隊間建立了一種像是「弟弟」般的關係，「如果沒有美國和日本的支持，我們不可能會站在這裡，真的十分感恩。」捷克隊前兩場分別輸給南韓隊及澳洲隊，比賽中攻守的精彩表現，都讓東京巨蛋爆出熱烈的掌聲及歡呼聲。

昨天捷克隊以○比十四、七局遭中華隊提前結束比賽，在預賽Ｃ組率先遭淘汰，哈丁仍十分享受在每場對決中，「能在東京巨蛋、在這麼多球迷面前打球，對我們來說是一種幸福。」捷克隊最後一場賽事將面對有如哥哥一般的日本隊，賽事結束後預計要前往京都旅行。

經典賽 捷克 日本 大谷翔平

延伸閱讀

卓榮泰現身東京WBC現場 看中華隊大勝捷克

經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

經典賽／莊陳仲敖先發對戰捷克 中華隊續拚首勝

相關新聞

經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

經典賽／日8:6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。