經典賽／在日高人氣 捷克「斜槓軍團」贏得掌聲

捷克隊在二○二三年世界棒球經典賽以業餘軍團打出驚奇，甚至在對中國大陸隊一戰拿下歷史性的首勝，直接取得本屆會內賽參賽資格，這次是廿隊中唯一沒有現役大聯盟球員的隊伍，戰力排名最末位，但預賽三戰卻打出贏得掌聲的表現。

捷克隊上屆參賽陣容中沒有職業球員，選手來自各行各業，包括醫師、工程師、消防員等等，兼顧本業的同時「斜槓」棒球員，但他們對棒球的熱愛和奮戰精神引來高人氣。大谷翔平曾發文表達對捷克隊的尊重，在前往複賽的路程中還帶上捷克的帽子以示支持。

那次經典賽的經歷，成為捷克棒球發展轉捩點，本業是神經科醫師的總教練哈丁透露，在那之後捷克與日本開始有不少交流，「來自日本職棒和栗山英樹（二○二三年經典賽日本隊總教練）的支援，遠遠超過我們的想像。」

這次再來到東京巨蛋參加經典賽，包括「世界全壘打王」王貞治，以及栗山英樹都現身捷克隊的比賽，賽前親自送上鼓勵。哈丁本屆穿上的八十九號球衣，也是兩名日本隊教頭過去在經典賽執教時身穿的背號，另一層含義就是捷克的民主化革命發生在一九八九年。

哈丁形容，捷克和日本隊間建立了一種像是「弟弟」般的關係，「如果沒有美國和日本的支持，我們不可能會站在這裡，真的十分感恩。」捷克隊前兩場分別輸給南韓隊及澳洲隊，比賽中攻守的精彩表現，都讓東京巨蛋爆出熱烈的掌聲及歡呼聲。

昨天捷克隊以○比十四、七局遭中華隊提前結束比賽，在預賽Ｃ組率先遭淘汰，哈丁仍十分享受在每場對決中，「能在東京巨蛋、在這麼多球迷面前打球，對我們來說是一種幸福。」捷克隊最後一場賽事將面對有如哥哥一般的日本隊，賽事結束後預計要前往京都旅行。