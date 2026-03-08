聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
世界棒球經典賽中華隊費爾柴德（前）昨天對捷克隊敲出滿貫全壘打，與隊友擁抱慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
世界棒球經典賽中華隊費爾柴德（前）昨天對捷克隊敲出滿貫全壘打，與隊友擁抱慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

Ｃ組昨天由中華隊擊敗捷克隊、日本隊擊敗南韓隊，中華隊晉級尚未絕望，但接下來的每一場比賽都必須按照劇本發展。

今天需擊敗南韓隊且晚場日本擊敗澳洲，明天南韓隊贏澳洲隊，如此將形成日本隊分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉愈多分愈好。

面對今天一戰，總教練曾豪駒說，「這是最後一場比賽，我們沒有退路，每位選手都會全力以赴。」南韓媒體在賽後記者會上詢問先發投手，他並未當場亮牌，僅表示已經設定好人選。

中職統一獅隊養成、茁壯，如今在日職火腿隊發展的古林睿煬，將扛起這一戰，他在昨天賽後神情輕鬆，他說贏捷克隊對球隊是很大的強心針，加上這幾場在場邊感受台灣球迷的音量，讓他直呼快哭了，給球隊很大的力量。

「真的很謝謝台灣球迷把東京巨蛋變得很像我們的主場。」古林睿煬也盼透過勝利，讓台灣球迷覺得來這趟是值得的。

中華隊過往在經典賽碰上南韓隊四戰全敗，包括二○○六年○比二、二○○九年○比九、二○一三年二比三、二○一七年八比十一，已經累積四連敗，古林睿煬要拚的不僅是中華隊的活路，也是賽史對南韓隊的第一勝。

經典賽 費爾柴德 中華隊 捷克

延伸閱讀

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

經典賽圖輯／費爾柴德滿貫砲點燃中華隊打線 14：0大勝捷克

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

相關新聞

經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

14:0轟垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

經典賽／日8:6勝南韓 大聯盟球星共演「花火大會」

昨晚在東京巨蛋舉行「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前四局打完就出現五發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場八比六擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊十一連勝。

經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。