經典賽／最後劇本 中華隊想晉級 需台韓澳互咬

中華隊的經典賽複賽門票命懸一線，昨通過捷克隊的考驗，今天又是另一個生死關頭，古林睿煬扛起先發重任，面對南韓隊，同時也要挑戰隊史在經典賽對南韓隊的第一勝。

Ｃ組昨天由中華隊擊敗捷克隊、日本隊擊敗南韓隊，中華隊晉級尚未絕望，但接下來的每一場比賽都必須按照劇本發展。

今天需擊敗南韓隊且晚場日本擊敗澳洲，明天南韓隊贏澳洲隊，如此將形成日本隊分組第一，台、韓、澳都是二勝二敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉愈多分愈好。

面對今天一戰，總教練曾豪駒說，「這是最後一場比賽，我們沒有退路，每位選手都會全力以赴。」南韓媒體在賽後記者會上詢問先發投手，他並未當場亮牌，僅表示已經設定好人選。

中職統一獅隊養成、茁壯，如今在日職火腿隊發展的古林睿煬，將扛起這一戰，他在昨天賽後神情輕鬆，他說贏捷克隊對球隊是很大的強心針，加上這幾場在場邊感受台灣球迷的音量，讓他直呼快哭了，給球隊很大的力量。

「真的很謝謝台灣球迷把東京巨蛋變得很像我們的主場。」古林睿煬也盼透過勝利，讓台灣球迷覺得來這趟是值得的。

中華隊過往在經典賽碰上南韓隊四戰全敗，包括二○○六年○比二、二○○九年○比九、二○一三年二比三、二○一七年八比十一，已經累積四連敗，古林睿煬要拚的不僅是中華隊的活路，也是賽史對南韓隊的第一勝。