經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，目前1勝2敗，晚場日本隊8：6擊敗南韓隊，中華隊晉級尚未絕望，但接下來的每一場比賽都必須按照劇本發展，依序8日午場中華隊贏南韓及晚場日本贏澳洲、9日南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是2勝2敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊必須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉越多分越好。

中華隊將在明天推出古林睿煬先發對戰南韓隊，把關重要一戰，這也將是他在經典的初登板。