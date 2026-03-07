快訊

美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

經典賽／搶晉級關鍵戰役！台韓大戰上演古林睿煬vs.柳賢振

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽將於明天對南韓，中華隊古林睿煬先發。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽將於明天對南韓，中華隊古林睿煬先發。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，目前1勝2敗，晚場日本隊8：6擊敗南韓隊，中華隊晉級尚未絕望，但接下來的每一場比賽都必須按照劇本發展，依序8日午場中華隊贏南韓及晚場日本贏澳洲、9日南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是2勝2敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名，中華隊必須在台韓大戰全力減少失分，且盡可能讓南韓隊掉越多分越好。

中華隊將在明天推出古林睿煬先發對戰南韓隊，把關重要一戰，這也將是他在經典的初登板。

古林睿煬。特派記者余承翰／攝影
古林睿煬。特派記者余承翰／攝影

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／聽台灣球迷加油聲「快哭了」古林睿煬：我們值得大家的掌聲

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

經典賽／中華隊背水一戰對決捷克！莊陳仲敖先發搶首勝 運彩賠率看好

中華隊今天擊敗捷克隊，拿下本屆經典賽首勝，明天與南韓隊的比賽至關重要，推出效力火腿隊的旅日投手古林睿煬先發，扛起中華隊必勝的一戰，南韓隊則由38歲左投柳賢振出馬。

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

