經典賽／台灣球迷東京應援 外媒：震撼巨蛋主場氣勢

中華隊雖然不被被看好能奪得世界棒球經典賽冠軍，但球迷們已在東京展現強烈存在感，數萬名身穿代表隊藍色球衣的支持者吹著喇叭，高唱應援歌曲。

法新社報導，台灣球迷已連續3場座無虛席擠爆東京巨蛋，昨天對戰日本時，甚至一度壓過主場球迷的聲勢。

現場可見球迷吹奏小喇叭，為心愛的球員歡呼，還有自組啦啦隊在賽事進行期間於舞台上載歌載舞。

雖然中華在與澳洲及日本的比賽中未能將這股熱情轉化為勝利，但他們在今天以14比0大勝捷克，拿下本屆賽事首勝。

現年46歲的林姓牙醫買了中華隊兩場比賽門票，他告訴法新社，棒球在台灣的受歡迎程度「非常驚人」。

他說：「這系列比賽的門票真的很難買。」他剛說完，中華隊對捷克的全壘打已讓球場分貝飆到最高點。

「這正如我預期，大家都會到東京為中華隊加油，我一點都不意外。」

中華首戰澳洲，就吸引超過4萬名球迷進場，絕大多數都是為這支在賽事中以「中華台北」名義出賽的球隊加油。

C組的所有賽事都在東京巨蛋舉行，而中華隊對這座球場有美好回憶。

中華隊曾於2024年11月在這裡舉行的世界12強賽奪下隊史首座國際冠軍，在決賽擊敗日本。