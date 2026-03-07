快訊

經典賽／台灣球迷東京應援 外媒：震撼巨蛋主場氣勢

中央社／ 東京7日綜合外電報導
台灣球迷在東京巨蛋為中華隊加油。 法新社
台灣球迷在東京巨蛋為中華隊加油。 法新社

中華隊雖然不被被看好能奪得世界棒球經典賽冠軍，但球迷們已在東京展現強烈存在感，數萬名身穿代表隊藍色球衣的支持者吹著喇叭，高唱應援歌曲。

法新社報導，台灣球迷已連續3場座無虛席擠爆東京巨蛋，昨天對戰日本時，甚至一度壓過主場球迷的聲勢。

現場可見球迷吹奏小喇叭，為心愛的球員歡呼，還有自組啦啦隊在賽事進行期間於舞台上載歌載舞。

雖然中華在與澳洲及日本的比賽中未能將這股熱情轉化為勝利，但他們在今天以14比0大勝捷克，拿下本屆賽事首勝。

現年46歲的林姓牙醫買了中華隊兩場比賽門票，他告訴法新社，棒球在台灣的受歡迎程度「非常驚人」。

他說：「這系列比賽的門票真的很難買。」他剛說完，中華隊對捷克的全壘打已讓球場分貝飆到最高點。

「這正如我預期，大家都會到東京為中華隊加油，我一點都不意外。」

中華首戰澳洲，就吸引超過4萬名球迷進場，絕大多數都是為這支在賽事中以「中華台北」名義出賽的球隊加油。

C組的所有賽事都在東京巨蛋舉行，而中華隊對這座球場有美好回憶。

中華隊曾於2024年11月在這裡舉行的世界12強賽奪下隊史首座國際冠軍，在決賽擊敗日本。

相關新聞

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

