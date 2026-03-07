快訊

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
2026世界棒球經典賽今晚進行日韓之戰，日本隊大谷翔平第二打席敲出陽春全壘打。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今晚進行日韓之戰，日本隊大谷翔平第二打席敲出陽春全壘打。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組的重頭戲之一，日本、南韓隊今晚在東京巨蛋交手，兩隊在比賽前5局上演一場「大聯盟級」火力比拚，日本隊就有鈴木誠也雙響砲、大谷翔平吉田正尚都開轟；南韓隊則有金慧成敲追平2分彈，5局打完雙方5：5平手。

日、韓對決的好戲今晚上演，南韓隊本屆誓言力拚暌違17前重返8強之列，而且目標「預賽全贏」，亦即要從衛冕軍日本隊手中拿下勝利。

強悍的南韓打線在今天一開賽就有積極攻勢，日本隊排出的大聯盟投手菊池雄星只投5球，被前三棒金倒永、瓊斯（Jahmai Jones）、「南韓隊長」李政厚連敲3安攻回1分，2出局後文保景安打再送回2分，南韓隊先打下3：0領先。

1局下日本隊馬上還以顏色，開路先鋒大谷翔平選到保送上壘，1出局後，鈴木誠也從側投高永表手中轟出右外野2分全壘打，先將比數追成1分差。

日本隊3局上攻勢再啟，大谷翔平第二度站上打擊區，抓準高永表一顆73.9英里的曲球揮棒，以「確信步」目送球飛上中右外野看台，繼昨天對台灣敲出滿貫砲後，連續兩場比賽開轟，這一轟幫助日本隊追平比數，回到休息室後菊池雄星也來送上抱抱。

2026世界棒球經典賽今晚進行日韓之戰，日本隊鈴木誠也連續兩打席敲出全壘打。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今晚進行日韓之戰，日本隊鈴木誠也連續兩打席敲出全壘打。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

就在大谷翔平的全壘打後，鈴木誠也接著又揮出一支陽春砲，個人連兩打席開轟，並將高永表打退場，南韓換上第二任投手趙丙炫，吉田正尚抓第2顆球也開轟，上演「背靠背」全壘打，日本隊單局3轟討回領先優勢，以5：3領先南韓。

2026世界棒球經典賽今晚進行日韓之戰，日本隊吉田正尚（右）背靠背靠敲出全壘打。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今晚進行日韓之戰，日本隊吉田正尚（右）背靠背靠敲出全壘打。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

日本隊前3局僅敲4支安打，4支都是飛上東京巨蛋外野觀眾席的全壘打，讓現場地主球迷大飽眼福。

而菊池雄星此戰投3局退場，共用63球，被敲6支安打，有4K，失3分。4局起日本隊換上去年拿下日職澤村賞的伊藤大海登板，先投出觸身球後，被大谷翔平在道奇的隊友、此戰打南韓第9棒的金慧成轟出中右外野方向的2分彈，兩隊5：5平手。

經典賽 大谷翔平 鈴木誠也 吉田正尚

