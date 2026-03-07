經典賽／抗韓應援拚了！彰基變成大巨蛋 豪氣供應美食還邀中信啦啦隊助陣

2026年世界棒球經典賽（WBC）明天上午11時中韓大戰，彰化縣政府準備500碗爌肉飯、和美鎮公所則是150份披薩並加碼300份雞排，提供給加油民眾，彰化基督教醫院則將醫院變成大巨蛋，繼昨天中日比賽，明天中韓大戰仍無限量供應披薩、炸雞與飲料等，還邀請中信啦啦隊一起加油。

彰化縣政府在中華隊四天賽程，都在縣府大廳舉辦直播應援活動，縣長王惠美都會到場帶領大家為中華隊加油，縣府也都分別準備肉圓及爌肉飯給加油民眾，讓大家有氣力為中華隊加油，明天上午11時的中韓大戰，縣府表示將準備500碗彰化爌肉飯，必要時將再加碼供應。

和美鎮公所在中華隊出賽的後三場比賽，也都在鎮公所廣場前舉辦直播應援活動，公所並供應150份披蕯及飲料，明天的中韓大戰，鎮長林庚壬更豪氣加碼300份雞排，要讓大家為中華隊加油「抗韓」。

彰化基督教醫院的手筆更大，在昨天的中日大戰，總院長陳穆寬一腔熱血，特別取得愛爾達體育台授權，舉辦院內直播活動，共有400位醫護手持加油棒與應援標語，將醫院變成大巨蛋，一起為TEAM TAIWAN吶喊加油，除了準備豐盛的披蕯、飲料外，還有摸彩助興，雖然中華隊不幸以13比0敗北，但總院長陳穆寬要大家不要氣餒，在明天的中韓大戰討回來，希望順利晉級。

陳穆寬說，為了讓忙碌的醫療團隊也能參與這場國際棒球盛事，明天上午11時開始的中華隊與韓國隊比賽，彰基再度在院內安排經典賽直播活動，除了無限量供應披蕯等美食及飲料外，還特別重金禮聘中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，包括波波、曼容及林可到場帶動氣氛，還可以參加經典賽球衣、短T摸彩。

陳穆寬說，在對日、韓的兩場賽事，醫護人員一邊看球一邊大啖美食，雖然光是飲料食物就花了約100萬元，但藉以感謝犒賞員工，並且凝聚向心力，仍是既值得又有意義。

彰化基督教醫院為感謝犒賞員工，並且凝聚向心力，在中日及中韓大戰都舉辦直播應援，兩場賽事單是飲料食物就花了約100萬元，明天中韓大戰還有中信啦啦隊助陣。圖／彰基提供