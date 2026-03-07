聽新聞
經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓
日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）力拚衛冕，今天在東京巨蛋主場上演煙火秀，雖然開賽讓南韓隊先馳得點，但日本隊「大聯盟打線」打瘋了，前3局打完，鈴木誠也、大谷翔平、吉田正尚合敲4發全壘打，3局打完以5：3領先。
日本隊此戰由目前效力於天使隊的左投菊池雄星先發，但一開賽只用5球被連敲3安，其中「南韓隊長」李政厚的安打先送回南韓第1分，接著文保景的安打再送回2分打點，南韓先取得3：0領先。
而面對南韓先發側投高永表，日本隊打線在1局下就有回應，開路先鋒大谷翔平獲保送上壘，鈴木誠也接著轟出2分全壘打，先將比數追成1分差。
3局上大谷翔平第二度站上打擊區，揮出中右外野方向的陽春全壘打，擊球後「確信步」目送球飛上東京巨蛋看台，這一轟幫助日本隊將比數扳平，而日本球迷還在振奮的同時，鈴木誠也再揮出一支陽春砲，個人連兩打席開轟，南韓換投趙丙炫後，馬上再被狙擊，吉田正尚敲「背靠背」全壘打。
日本隊單局靠3發全壘打逆轉戰局，此戰打完前3局，敲出的4安都是全壘打，以5：3領先韓國隊。
