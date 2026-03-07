經典賽／讓「法官」滿壘擊出雙殺 17歲名將之子還忙著寫作業

巴西隊年僅17歲投手康崔拉斯（Joseph Contreras）今天在對上星閃閃閃的美國隊比賽中，成功在滿壘時讓美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出雙殺打，化解失分危機，讓這個有趣的世代對決瞬間在社群引發熱議。

比賽進行到第2局時，美國隊攻勢已經形成滿壘局面，打者正是三度拿下美聯MVP的賈吉。先前他在經典賽首打席就轟出全壘打，手感正熱，當他再次站上打擊區時，現場球迷與轉播觀眾普遍認為美國隊很可能引爆大局。

然而站在投手丘上的卻是一名17歲的高中生投手。康崔拉斯沒有被場面壓力影響，冷靜投出關鍵一球，讓賈吉擊出內野滾地球，守備方迅速完成雙殺，瞬間結束這個可能失分的危機。

這個畫面很快在網路上迅速傳播。許多球迷對這場「高中生對決大聯盟巨星」的戲劇性場面感到驚訝，也讓康崔拉斯的名字瞬間成為話題。

事實上，康崔拉斯本身就來自棒球世家。他的父親正是前大聯盟名將老康崔拉斯（José Contreras），曾在大聯盟征戰11個球季，累積78勝，是白襪2005年冠軍成員，也曾代表古巴贏得1996年奧運金牌，生涯後期還曾效力過中信兄弟。康崔拉斯目前也被大聯盟官網評為今年選秀第47名潛力新秀之一。

媒體指出，康崔拉斯是2013年經典賽以來最年輕的球員，有趣的是，由於他的學生身分，這次經典賽還是特別請假來出賽。在他登板解決「法官」之前，康崔拉斯還得忙著完成自己的社會科和數學作業

不少球迷也幽默形容這場對決。有網友在社群媒體寫道：「高中生擊敗老派巨星。」另一位球迷則注意到他的球威表示：「17歲就能飆到97英里，還有那顆叉指變速球，太誇張了。」

對一名17歲投手來說，能在一個世界最高棒球殿堂登板，更在滿壘情況下讓一名超級巨星擊出雙殺打，順利解決危機，無疑已經讓全世界球迷記住他的名字。