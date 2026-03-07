經典賽／韓媒驚林昱珉已登板 猜「郭彬好友」古林睿煬先發

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天對捷克賽事推出林昱珉中繼登板投2.1局，韓國媒體相當震驚，並報導指出，明天中華隊有可能會推出「郭彬好友」古林睿煬先發對上韓國。

中華隊今天與捷克隊交手，左投林昱珉在第3局接替登板，中繼投2.1局、用了30球，被敲出2支安打，飆出3次三振沒有失分，最快球速約152公里。林昱珉賽後表示，考量到經典賽和母隊的投球限制，教練團本來就設定用雙先發的方式安排。

韓國媒體「體育朝鮮」今天報導，中華隊今天以14比0擊退捷克，目前預賽只剩下明天對韓國隊的1場賽事，而韓國隊為了晉級也必須擊敗台灣。韓媒也關心，被稱為「韓國殺手」的林昱珉，每次登板都難以攻略，因此外界本來猜測會是由林昱珉先發對上韓國。

報導指出，因為林昱珉已經無法對韓國登板，因此有可能先發的人選是「郭彬好友」、球速達157公里的古林睿煬，或是「左投怪物」林維恩。報導提及，古林睿煬目前效力於日職日本火腿鬥士隊，私下曾與韓國隊投手郭彬聚餐、維持友誼，與韓國選手間有許多交流。

報導也提到，古林睿煬是相當需要警戒的投手，目前是火腿隊陣中重要的先發投手之一，最快球速近157公里，韓國打者必須做好準備。不過報導強調，不管登板的先後順序，明天中華隊勢必會壓上古林睿煬、林維恩2名強力投手，全力對付韓國。