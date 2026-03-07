聽新聞
經典賽／對捷克大比分領先還盜壘 曾總致歉：為了避免消耗投手
世界棒球經典賽中華隊今天與捷克交手，單場8盜壘破紀錄、順利搶勝；賽後曾豪駒稱讚捷克也是很熱愛棒球的國家，對大比分差還盜壘要說抱歉，是為了不要消耗過多的投手。
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與捷克交手，頻頻發動盜壘攻勢，首局鄭宗哲、費爾柴德（StuartFairchild）都有盜壘，2局陳晨威盜壘成功，4局鄭宗哲單局2盜壘、費柴德也有1盜壘。
中華隊5局9分領先時，江坤宇再跑出盜壘成功，費柴德6局再跑出個人單場第3盜壘，中華隊終場以14比0、7局搶勝；單隊單場8次盜壘成功，改寫經典賽史最多5盜壘紀錄。
中華隊總教練曾豪駒主動提起，知道捷克是很熱愛棒球的國家，在領先9分時為了想搶第10分發動盜壘，領先這麼多分還盜壘，一般在例行賽是不會看到的狀況，但國際賽為了要取得分數，不要消耗太多投手，這也是比較抱歉的地方。
曾豪駒表示，今天這場比賽大家都做的很好，善用優勢、攻擊對方的缺點，不盲目攻擊，想法更細膩，費柴德的全壘打是定心丸，但也要肯定前面上壘的球員，大家都有做好該做的事情。
陳傑憲在5日與澳洲隊交手時傷退、左手食指骨折，但今天賽前就拿起球棒練打，曾豪駒表示，當然會適時幫陳傑憲踩煞車，讓他積攢多一點欲望、一次爆發，陳傑憲雖然沒有上場，但還是用不同的方式替球隊帶來很多效益，會適時地提醒、鼓勵隊友。
