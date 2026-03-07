經典賽／韓國監督柳志炫調整打線 力拚終結對日本連敗

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今晚在東京巨蛋上演日韓戰。賽前韓國隊不僅調整打線，選手金慧成在記者會上展現強烈求勝決心，直言「最後一名擊敗第一名，不就是棒球的魅力嗎」，稱與洛杉磯道奇隊友大谷翔平對決，只會抱著擊敗對手的心情去對決。

韓聯社報導，韓國隊之前擊敗捷克取得本屆賽事首勝，但近年對日本戰績處於劣勢，過去11場交手僅1和10敗，因此，此役也被視為韓國隊力拚終止對日連敗的重要一戰。

韓國隊總教練柳志炫賽前說明打線調整的考量。與對捷克的首戰相比，懷特科姆從第6棒升至第5棒，而原本第9棒的金周元則升到第7棒。

柳志炫表示，懷特科姆在對捷克一戰敲出連續兩打席全壘打，展現長打火力，因此希望他在打線中扮演更重要角色，負責攻略日本先發投手菊池雄星。

他表示，分析菊池的細部數據，被打擊率與強勁擊球比例都是右打者比左打者更有優勢。菊池的主要武器是滑球，因此右打者稍微有利，基於這樣的考量調整打線。

至於排在第9棒、擔任二壘手的金慧成，柳志炫指出，「如果金慧成能成功上壘，我們球隊的得分方式會變得更多樣，這也是安排這套打線的期待。」

此役金慧成也將迎來與隊友大谷翔平的正面對決。金慧成在賽前官方記者會上表示，「大谷是同隊時會一直為他加油、非常了不起的球員，但今天我會把他當成對方球隊的一名打者來面對。」

他表示，「今天如果球打到我這裡來，我一定要把球接住。希望他今天不要敲出安打，如果能夠抓到他一次，我會非常高興。」

金慧成也強調棒球比賽充滿變數。「比賽在結束之前誰也不知道結果，只要抱著想贏的心情去打，就有機會贏。」

回顧2023年WBC對日本一戰未能上場的遺憾，金慧成表示，能和奪冠熱門分在同一組是一種榮幸，「我會全力以赴，不留下任何後悔。」

日本隊此役則排出由大谷翔平領銜的豪華打線，依序為大谷翔平、近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮與坂本誠志郎，雙方在東京巨蛋展開激烈對決。