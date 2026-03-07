快訊

經典賽／韓國監督柳志炫調整打線 力拚終結對日本連敗

中央社／ 東京7日專電
韓國隊賽前調整打線，力拚終止國際賽對日本連敗。 美國聯合通訊社
韓國隊賽前調整打線，力拚終止國際賽對日本連敗。 美國聯合通訊社

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今晚在東京巨蛋上演日韓戰。賽前韓國隊不僅調整打線，選手金慧成在記者會上展現強烈求勝決心，直言「最後一名擊敗第一名，不就是棒球的魅力嗎」，稱與洛杉磯道奇隊友大谷翔平對決，只會抱著擊敗對手的心情去對決。

韓聯社報導，韓國隊之前擊敗捷克取得本屆賽事首勝，但近年對日本戰績處於劣勢，過去11場交手僅1和10敗，因此，此役也被視為韓國隊力拚終止對日連敗的重要一戰。

韓國隊總教練柳志炫賽前說明打線調整的考量。與對捷克的首戰相比，懷特科姆從第6棒升至第5棒，而原本第9棒的金周元則升到第7棒。

柳志炫表示，懷特科姆在對捷克一戰敲出連續兩打席全壘打，展現長打火力，因此希望他在打線中扮演更重要角色，負責攻略日本先發投手菊池雄星。

他表示，分析菊池的細部數據，被打擊率與強勁擊球比例都是右打者比左打者更有優勢。菊池的主要武器是滑球，因此右打者稍微有利，基於這樣的考量調整打線。

至於排在第9棒、擔任二壘手的金慧成，柳志炫指出，「如果金慧成能成功上壘，我們球隊的得分方式會變得更多樣，這也是安排這套打線的期待。」

此役金慧成也將迎來與隊友大谷翔平的正面對決。金慧成在賽前官方記者會上表示，「大谷是同隊時會一直為他加油、非常了不起的球員，但今天我會把他當成對方球隊的一名打者來面對。」

他表示，「今天如果球打到我這裡來，我一定要把球接住。希望他今天不要敲出安打，如果能夠抓到他一次，我會非常高興。」

金慧成也強調棒球比賽充滿變數。「比賽在結束之前誰也不知道結果，只要抱著想贏的心情去打，就有機會贏。」

回顧2023年WBC對日本一戰未能上場的遺憾，金慧成表示，能和奪冠熱門分在同一組是一種榮幸，「我會全力以赴，不留下任何後悔。」

日本隊此役則排出由大谷翔平領銜的豪華打線，依序為大谷翔平、近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮與坂本誠志郎，雙方在東京巨蛋展開激烈對決。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌

