經典賽／日本隊休息室「暖心之舉」 讓遠在美國達比修很感動

日本武士隊用一場淋漓盡致的狂勝開啟了經典賽衛冕之旅，相較於上一屆，日本隊陣容可說是出現不小的變化，不過他們在休息區內的一個細節卻引起外界關注。日本隊在板凳席上掛著印有「11」號的球衣，那正是效力教士的大前輩達比修有球衣。

這件球衣象徵著這位日本王牌雖然未能以球員身分參賽，但依然與球隊並肩作戰。賽前不少日本球員走到球衣前，有人輕觸球衣，有人像祈禱般停留片刻，場面充滿儀式感。中日龍王牌投手高橋宏斗更細心地用雙手將球衣整理平整，展現對這位前輩的敬意。

達比修曾在2009年與2023年兩屆經典賽為日本奪冠做出重要貢獻，但他在去年10月接受了生涯第2次「Tommy John手術」，因此無法以球員身分入選本屆國家隊。不過，日本隊總教練井端弘和仍特別邀請他擔任球隊顧問，在2月的宮崎集訓期間隨隊協助，為年輕投手提供建議，且透過聚餐等方式與球員們建立更深的交流。

其實在宮崎集訓剛開始時，日本隊也為達比修準備了一件球衣。當時他曾表示十分感激，但仍婉拒穿上這件戰袍。「能為我準備球衣真的非常榮幸，也很感謝大家，但我不打算穿，因為我覺得自己沒有資格穿上這件球衣。」達比修當時這樣說。

然而球隊仍以另一種方式讓他「留在場上」。首戰當天，達比修的11號球衣被放在休息區內，象徵他仍是球隊的一部分，也展現日本隊重視團隊精神的傳統。

事實上，這樣的畫面在日本隊並非第一次出現。2023年經典賽時，因傷無法參賽的鈴木誠也球衣也被放在休息區，而當時在賽事中途因傷退賽的栗林良吏球衣也被放在一旁，象徵全隊始終並肩作戰。

當達比修看到後輩們將自己的球衣擺在休息區後，他也在社群媒體上分享了感動心情。他寫道：「在宮崎集訓最後一天，我把球衣交給大家，還開玩笑說記得到邁阿密時再還給我，沒想到他們會這樣展示，真的很感動。」

達比修也補充表示：「我也會在美國為大家加油。」