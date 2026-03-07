快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本隊休息室「暖心之舉」 讓遠在美國達比修很感動

聯合新聞網／ 綜合外電報導
達比修(中)上屆經典賽協助日本隊奪冠。 路透社
達比修(中)上屆經典賽協助日本隊奪冠。 路透社

日本武士隊用一場淋漓盡致的狂勝開啟了經典賽衛冕之旅，相較於上一屆，日本隊陣容可說是出現不小的變化，不過他們在休息區內的一個細節卻引起外界關注。日本隊在板凳席上掛著印有「11」號的球衣，那正是效力教士的大前輩達比修有球衣。

這件球衣象徵著這位日本王牌雖然未能以球員身分參賽，但依然與球隊並肩作戰。賽前不少日本球員走到球衣前，有人輕觸球衣，有人像祈禱般停留片刻，場面充滿儀式感。中日龍王牌投手高橋宏斗更細心地用雙手將球衣整理平整，展現對這位前輩的敬意。

達比修曾在2009年與2023年兩屆經典賽為日本奪冠做出重要貢獻，但他在去年10月接受了生涯第2次「Tommy John手術」，因此無法以球員身分入選本屆國家隊。不過，日本隊總教練井端弘和仍特別邀請他擔任球隊顧問，在2月的宮崎集訓期間隨隊協助，為年輕投手提供建議，且透過聚餐等方式與球員們建立更深的交流。

其實在宮崎集訓剛開始時，日本隊也為達比修準備了一件球衣。當時他曾表示十分感激，但仍婉拒穿上這件戰袍。「能為我準備球衣真的非常榮幸，也很感謝大家，但我不打算穿，因為我覺得自己沒有資格穿上這件球衣。」達比修當時這樣說。

然而球隊仍以另一種方式讓他「留在場上」。首戰當天，達比修的11號球衣被放在休息區內，象徵他仍是球隊的一部分，也展現日本隊重視團隊精神的傳統。

事實上，這樣的畫面在日本隊並非第一次出現。2023年經典賽時，因傷無法參賽的鈴木誠也球衣也被放在休息區，而當時在賽事中途因傷退賽的栗林良吏球衣也被放在一旁，象徵全隊始終並肩作戰。

當達比修看到後輩們將自己的球衣擺在休息區後，他也在社群媒體上分享了感動心情。他寫道：「在宮崎集訓最後一天，我把球衣交給大家，還開玩笑說記得到邁阿密時再還給我，沒想到他們會這樣展示，真的很感動。」

達比修也補充表示：「我也會在美國為大家加油。」

經典賽

相關新聞

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。