經典賽／中華扣倒捷克 場外球迷興奮高舉巨幅國旗

中央社／ 東京7日專電
世界棒球經典賽（WBC）中華隊7日迎戰捷克隊，最終以14比0在7局提前結束比賽，成功「扣倒」對手。興奮的台灣球迷賽後聚集在東京巨蛋周邊張開巨幅國旗，高喊「台灣加油」。中央社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨晚不敵日本隊後，今天「晚接午」出賽迎戰捷克隊，最終以14比0在7局提前結束比賽，成功「扣倒」對手。興奮的台灣球迷賽後聚集在東京巨蛋周邊張開巨幅國旗，高喊「台灣加油」、「TeamTaiwan」等口號，氣氛熱烈。

也有球迷高喊「明天打爆韓國，前進邁阿密」，期待中華隊在接下來的比賽中持續奮戰，力拚晉級。

日媒形容，今天的台捷戰，在幾乎成為「主場」的東京巨蛋巨大聲援下，12強賽冠軍中華隊火力全開，此役對打線進行大幅調整，宋晟睿排在第2棒，費柴德（Stuart Fairchild）調整至第3棒，而林安可改排第5棒。

而這次打線調整從首局就奏效。1局上，中華隊鄭宗哲、費柴德敲出內野安打，攻占一、二壘。壘上跑者發動盜壘戰術，靠著捷克隊傳球失誤跑回1分，張育成補上安打，送回中華隊第2分。

2局上，陳晨威敲出二壘安打後，鄭宗哲、宋晟睿獲四壞球保送，中華隊攻佔滿壘。費柴德敲出滿貫砲，中華隊擴大領先至6比0。這支豪快的一擊讓東京巨蛋瞬間沸騰，3壘側特設舞台上表演的台灣啦啦隊也興奮地跳躍歡呼。

中華隊今天攻勢持續不斷。4局在6比0領先時，2出局一、二壘有人再度成功發動雙盜壘，擴大攻勢，張育成再敲出中外野適時安打，追加2分。5局再靠高飛犧牲打將領先擴大至9分。

6局上，中華再次成功掌握對方投手的投球節奏完成盜壘，加上對手暴投與四死球，第9棒陳晨威擊出右中外野適時二壘安打，單局攻下5分，將比分拉開至14比0。

中華隊從比賽初期就全面壓制捷克，最終守住7局未失分，以提前結束比賽的方式取得勝利。前一晚才慘敗給日本的中華隊，在「輸球即遭淘汰」的背水一戰中，在現場4萬522名熱情球迷的助威下拿下本屆賽事首勝。

相關新聞

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌

