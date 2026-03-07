經典賽／中華扣倒捷克 場外球迷興奮高舉巨幅國旗

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨晚不敵日本隊後，今天「晚接午」出賽迎戰捷克隊，最終以14比0在7局提前結束比賽，成功「扣倒」對手。興奮的台灣球迷賽後聚集在東京巨蛋周邊張開巨幅國旗，高喊「台灣加油」、「TeamTaiwan」等口號，氣氛熱烈。

也有球迷高喊「明天打爆韓國，前進邁阿密」，期待中華隊在接下來的比賽中持續奮戰，力拚晉級。

日媒形容，今天的台捷戰，在幾乎成為「主場」的東京巨蛋巨大聲援下，12強賽冠軍中華隊火力全開，此役對打線進行大幅調整，宋晟睿排在第2棒，費柴德（Stuart Fairchild）調整至第3棒，而林安可改排第5棒。

而這次打線調整從首局就奏效。1局上，中華隊鄭宗哲、費柴德敲出內野安打，攻占一、二壘。壘上跑者發動盜壘戰術，靠著捷克隊傳球失誤跑回1分，張育成補上安打，送回中華隊第2分。

2局上，陳晨威敲出二壘安打後，鄭宗哲、宋晟睿獲四壞球保送，中華隊攻佔滿壘。費柴德敲出滿貫砲，中華隊擴大領先至6比0。這支豪快的一擊讓東京巨蛋瞬間沸騰，3壘側特設舞台上表演的台灣啦啦隊也興奮地跳躍歡呼。

中華隊今天攻勢持續不斷。4局在6比0領先時，2出局一、二壘有人再度成功發動雙盜壘，擴大攻勢，張育成再敲出中外野適時安打，追加2分。5局再靠高飛犧牲打將領先擴大至9分。

6局上，中華再次成功掌握對方投手的投球節奏完成盜壘，加上對手暴投與四死球，第9棒陳晨威擊出右中外野適時二壘安打，單局攻下5分，將比分拉開至14比0。

中華隊從比賽初期就全面壓制捷克，最終守住7局未失分，以提前結束比賽的方式取得勝利。前一晚才慘敗給日本的中華隊，在「輸球即遭淘汰」的背水一戰中，在現場4萬522名熱情球迷的助威下拿下本屆賽事首勝。