經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
費爾柴德（前）敲出滿貫全壘打後和隊友擁抱。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德（前）敲出滿貫全壘打後和隊友擁抱。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

費爾柴德今天上演個人秀，兩次打數都是安打，另獲兩次保送，不但攻下4分打點、跑回4分，還有3次盜壘成功，他說：「感覺很好，證明昨天最後幾個打席有比之前好，揮棒感覺不錯，有延續到今天。」

費爾柴德的父母從美國飛來東京，今天坐在三壘側內野區，穿著兒子在中華隊17號球衣觀戰，親眼目睹他轟出滿貫砲，再也沒有比這個更完美劇本。

「來這裡看我比賽是很漫長的旅途。」費爾柴德說，很感激他們想做這件事，能在他們面前有好表現，感覺很好。

中華隊終止開賽2連敗，仍有機會挑戰八強門票，費爾柴德的個性本來就比較低調，他表示，確實大部分時間反應比較平淡，但內心有很多感觸，對中華隊和全隊今天表現感到很興奮。

費爾柴德妻子IG上傳現場支持：

費爾柴德2局上轟出滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德2局上轟出滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌

