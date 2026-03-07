經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

費爾柴德今天上演個人秀，兩次打數都是安打，另獲兩次保送，不但攻下4分打點、跑回4分，還有3次盜壘成功，他說：「感覺很好，證明昨天最後幾個打席有比之前好，揮棒感覺不錯，有延續到今天。」

費爾柴德的父母從美國飛來東京，今天坐在三壘側內野區，穿著兒子在中華隊17號球衣觀戰，親眼目睹他轟出滿貫砲，再也沒有比這個更完美劇本。

「來這裡看我比賽是很漫長的旅途。」費爾柴德說，很感激他們想做這件事，能在他們面前有好表現，感覺很好。

中華隊終止開賽2連敗，仍有機會挑戰八強門票，費爾柴德的個性本來就比較低調，他表示，確實大部分時間反應比較平淡，但內心有很多感觸，對中華隊和全隊今天表現感到很興奮。

