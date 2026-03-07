經典賽／多明尼加8局下灌6分 全場14安轟垮尼加拉瓜

世界棒球經典賽（WBC）預賽各組陸續開打。D組奪冠熱門之一的多明尼加8局下灌進6分擺脫難纏的尼加拉瓜，終場12比3旗開得勝。

尼加拉瓜今天在前兩局就攻下3分，多明尼加3局下將比分扳平，6、7兩局再添3分反超。8局下多明尼加再開啟攻勢，效力MLB西雅圖水手的羅德里格斯（Julio Rodriguez）陽春砲，替補上陣的匹茲堡海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）補上3分砲，一輪猛攻灌進6分。

羅德里格斯、克魯茲去年大聯盟賽季各繳出32轟、20轟。

其他賽事部分，B組墨西哥8比2擊敗英國、A組波多黎各5比0擊敗哥倫比亞。