聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／李洋對費爾柴德印象深刻 讚WBC滿貫砲點燃氛圍
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天以14比0扣倒捷克，拿到本屆賽事首勝。運動部長李洋表示，對台美混血球員費柴德印象深刻，大讚他的滿貫砲點燃全場氛圍。
中華隊在經典賽前兩戰分別不敵澳洲、日本，今天在費爾柴德（Stuart Fairchild）扛出滿貫砲的帶動下，搭配張育成繳出3安「猛打賞」、4分打點，打線迎來大爆發，最後提前擊敗捷克，終於拿到分組賽首勝，仍保有晉級的一線生機。
親自到現場觀戰的運動部長李洋透過影片表示，感謝所有披上國家隊球衣征戰國際賽的選手和教練，前兩戰看起來背負非常大的壓力、想要符合球迷期待，很開心看到今天解放壓力，盡全力享受比賽，「希望明天對戰韓國一樣拚盡全力，為國家隊爭取最佳成績。」
李洋特別提到，對擊出滿貫砲的費柴德印象深刻，尤其前兩戰都有打出左外野的「界外全壘打」，今天終於順利開轟，點燃在東京巨蛋全體中華人氛圍。他並點出，打線另一個亮點是張育成，目前看起來是中華隊最穩定打者。
曾連續兩屆在奧運舞台摘下金牌，李洋觀看比賽期間屢屢被球迷認出。他笑說，身為前運動員，非常開心民眾還記得自己；而站在運動部立場，期許培育更多運動員讓中華人喜愛，同時透過政策吸引更多人參與運動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。