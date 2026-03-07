快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

經典賽／李洋對費爾柴德印象深刻 讚WBC滿貫砲點燃氛圍

中央社／ 台北7日電
運動部李洋部長勉勵中華隊贏球。截圖自畫面
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天以14比0扣倒捷克，拿到本屆賽事首勝。運動部長李洋表示，對台美混血球員費柴德印象深刻，大讚他的滿貫砲點燃全場氛圍。

中華隊在經典賽前兩戰分別不敵澳洲、日本，今天在費爾柴德（Stuart Fairchild）扛出滿貫砲的帶動下，搭配張育成繳出3安「猛打賞」、4分打點，打線迎來大爆發，最後提前擊敗捷克，終於拿到分組賽首勝，仍保有晉級的一線生機。

親自到現場觀戰的運動部長李洋透過影片表示，感謝所有披上國家隊球衣征戰國際賽的選手和教練，前兩戰看起來背負非常大的壓力、想要符合球迷期待，很開心看到今天解放壓力，盡全力享受比賽，「希望明天對戰韓國一樣拚盡全力，為國家隊爭取最佳成績。」

李洋特別提到，對擊出滿貫砲的費柴德印象深刻，尤其前兩戰都有打出左外野的「界外全壘打」，今天終於順利開轟，點燃在東京巨蛋全體中華人氛圍。他並點出，打線另一個亮點是張育成，目前看起來是中華隊最穩定打者。

曾連續兩屆在奧運舞台摘下金牌，李洋觀看比賽期間屢屢被球迷認出。他笑說，身為前運動員，非常開心民眾還記得自己；而站在運動部立場，期許培育更多運動員讓中華人喜愛，同時透過政策吸引更多人參與運動。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／雙親東京直擊滿貫砲 費爾柴德對家人充滿感激

中華隊今天在世界棒球經典賽以14：0大勝捷克隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是隊史第3支滿貫砲，父母在現場直擊，讓他感到特別開心。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌

