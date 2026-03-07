經典賽／李洋對費爾柴德印象深刻 讚WBC滿貫砲點燃氛圍

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天以14比0扣倒捷克，拿到本屆賽事首勝。運動部長李洋表示，對台美混血球員費柴德印象深刻，大讚他的滿貫砲點燃全場氛圍。

中華隊在經典賽前兩戰分別不敵澳洲、日本，今天在費爾柴德（Stuart Fairchild）扛出滿貫砲的帶動下，搭配張育成繳出3安「猛打賞」、4分打點，打線迎來大爆發，最後提前擊敗捷克，終於拿到分組賽首勝，仍保有晉級的一線生機。

親自到現場觀戰的運動部長李洋透過影片表示，感謝所有披上國家隊球衣征戰國際賽的選手和教練，前兩戰看起來背負非常大的壓力、想要符合球迷期待，很開心看到今天解放壓力，盡全力享受比賽，「希望明天對戰韓國一樣拚盡全力，為國家隊爭取最佳成績。」

李洋特別提到，對擊出滿貫砲的費柴德印象深刻，尤其前兩戰都有打出左外野的「界外全壘打」，今天終於順利開轟，點燃在東京巨蛋全體中華人氛圍。他並點出，打線另一個亮點是張育成，目前看起來是中華隊最穩定打者。

曾連續兩屆在奧運舞台摘下金牌，李洋觀看比賽期間屢屢被球迷認出。他笑說，身為前運動員，非常開心民眾還記得自己；而站在運動部立場，期許培育更多運動員讓中華人喜愛，同時透過政策吸引更多人參與運動。