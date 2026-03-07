經典賽／笑說對南韓之戰準備牛棚 林昱珉想再登板必須進八強

中華隊今天在經典賽對捷克隊之戰，提前在7局結束以14：0大勝，4名投手聯手只被揮出4支安打，投出10次三振，林昱珉中繼2.1局投30球，明天對南韓隊之戰確定休息，賽後笑說：「準備牛棚。」

當然這是不可能的事，經典賽官方規定，投手在一場比賽投滿30球，必須休一天才能再登板，除非中華隊能夠闖進八強，否則林昱珉本屆賽事投球任務已結束。

中華隊先發投手莊陳仲敖今天投2.2局，只被揮出兩支安打，投出4次三振，成為勝利投手；林昱珉投2.1局被揮出兩支安打，投出3次三振，為中華隊穩住局面。

中華隊終止開賽2連敗，仍有機會挑戰八強；林昱珉表示，畢竟還沒拿下首勝，今天贏球對球隊氣氛很重要，自己的角色也不是長中繼，經典賽有投球限制，以雙先發的角度去想這件事。

他說：「做我自己，很希望以自己的表現帶動球隊氣氛，球數算是精簡，投向執行的位置都有投到。」

東京巨蛋今天湧進40522名觀眾，超過9成都是台灣球迷，林昱珉表示，覺得很感動，就像前年世界12強棒球賽一樣，球迷真的很多，「他們沒放棄我們，繼續幫我們加油。」

林昱珉中繼2.1局為中華隊穩住局面。特派記者余承翰／東京攝影