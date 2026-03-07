快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
「費仔」費爾柴德無私融入團隊。 特派記者 余承翰／東京攝影
「費仔」費爾柴德無私融入團隊。 特派記者 余承翰／東京攝影

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽過去單隊單場最多盜壘成功是5次，中華隊今天大幅超前紀錄，鄭宗哲、費爾柴德各有3次、陳晨威、江坤宇都是1次；鄭宗哲表示，教練團沒有下達指令，都是自己決定盜壘，目的確實也就是要得分，而且要一直得分。

中華隊在2023年經典賽預賽戰績2勝2敗，比較對戰失分率後排名墊底，鄭宗哲說：「避免上屆的狀況發生，要得很多分，大家目標就是贏球，盜壘會贏就一直做，對分數很渴望。」

鄭宗哲今天首局首打席突襲短打形成安打，費爾柴德跟進偷點也開張，4局上兩人都獲保送，這兩個半局都發動雙盜壘戰術，幫助中華隊串聯攻勢不斷得分；鄭宗哲表示，自己的想法就是上壘，有辦法有攻勢，前兩場比賽都沒做到上壘、推進、得分，今天就是要做才會贏。

費爾柴德2局上轟出滿貫砲，也是中華隊在本屆賽事首支長打，引起爆滿球迷烈歡呼，鄭宗哲說：「替他感到開心，終於做了點什麼，這是好的開始，明天希望拿出一樣的表現。」

鄭宗哲認為費爾柴德對澳洲、日本隊之戰不是緊張，但打起來有些緊繃，吞了一些三振，「大家期待的那種感覺，我也有過，替費爾柴德鬆了一口氣。」

中華隊明天對南韓之戰是關鍵比賽，鄭宗哲表示，從現在開始準備明天、準備贏球，大家全力以赴。

鄭宗哲首局首打席偷襲短打形成安打。特派記者余承翰／東京攝影
鄭宗哲首局首打席偷襲短打形成安打。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊對捷克隊賽事，鄭宗哲（中）利用對手失誤為球隊先馳得點。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊對捷克隊賽事，鄭宗哲（中）利用對手失誤為球隊先馳得點。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊全場8次盜壘，鄭宗哲立下大功。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊全場8次盜壘，鄭宗哲立下大功。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽 鄭宗哲 費爾柴德

延伸閱讀

經典賽／「費仔」無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

經典賽／陳傑憲自責無法上場 被場上隊友的拚勁感動

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。