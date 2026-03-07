經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽過去單隊單場最多盜壘成功是5次，中華隊今天大幅超前紀錄，鄭宗哲、費爾柴德各有3次、陳晨威、江坤宇都是1次；鄭宗哲表示，教練團沒有下達指令，都是自己決定盜壘，目的確實也就是要得分，而且要一直得分。

中華隊在2023年經典賽預賽戰績2勝2敗，比較對戰失分率後排名墊底，鄭宗哲說：「避免上屆的狀況發生，要得很多分，大家目標就是贏球，盜壘會贏就一直做，對分數很渴望。」

鄭宗哲今天首局首打席突襲短打形成安打，費爾柴德跟進偷點也開張，4局上兩人都獲保送，這兩個半局都發動雙盜壘戰術，幫助中華隊串聯攻勢不斷得分；鄭宗哲表示，自己的想法就是上壘，有辦法有攻勢，前兩場比賽都沒做到上壘、推進、得分，今天就是要做才會贏。

費爾柴德2局上轟出滿貫砲，也是中華隊在本屆賽事首支長打，引起爆滿球迷烈歡呼，鄭宗哲說：「替他感到開心，終於做了點什麼，這是好的開始，明天希望拿出一樣的表現。」

鄭宗哲認為費爾柴德對澳洲、日本隊之戰不是緊張，但打起來有些緊繃，吞了一些三振，「大家期待的那種感覺，我也有過，替費爾柴德鬆了一口氣。」

中華隊明天對南韓之戰是關鍵比賽，鄭宗哲表示，從現在開始準備明天、準備贏球，大家全力以赴。

鄭宗哲首局首打席偷襲短打形成安打。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊對捷克隊賽事，鄭宗哲（中）利用對手失誤為球隊先馳得點。特派記者余承翰／東京攝影