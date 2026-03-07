經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌等級的投手，顯現他們還是著重在更現實的目標上。

在大谷翔平滿貫砲的帶領之下，日本隊在首戰展現衛冕軍強大氣勢，以13比0的摧枯拉朽之姿提前結束比賽，攻守兩端發揮壓倒性實力。看在宿敵韓國隊的眼裡，心里層面勢必產生動搖，在備戰上也趨於更加謹慎。考量到中華隊也沒有派出最好的投手去面對日本武士，韓國隊的抉擇也屬合情合理。

高永表上季在韓國職棒出賽29場，拿下11勝8敗，防禦率3.30，整體表現穩定。他以側投姿勢著稱，出手角度特殊，球路變化多端，理論上可能對日本打者造成一定困擾。不過高永表本人對於這項任務也坦言意外，甚至直言：「我也在想，為什麼會把日本戰交給我？」

韓國媒體普遍認為，高永表雖然具備一定實力，但並非那種能長時間壓制強大打線的王牌型投手。《OSEN》分析指出，他並不是「可以期待完全封鎖對手的投手」。

因此，韓國教練團的投手安排被解讀為一種戰略性決策。韓國目前已取得1勝，若以晉級8強為目標，真正的競爭對手其實是中華隊與澳洲隊。相比之下，日本整體戰力被普遍認為更具優勢，因此將王牌投手留給其他關鍵戰役，成為更務實的選擇。

韓國媒體指出，總教練柳志炫在做出這項決定時經過長時間思考。原因之一是賽程相當密集，韓國在7日晚間對上日本後，隔天中午就必須再與中華隊交手。如何在短時間內維持投手戰力，成為教練團最大的考量。

分析認為，韓國此役的策略是希望高永表能夠盡量減少失分並投滿較多局數，拖住比賽節奏，並且期待他們眼中的「史上最強打線」能在關鍵時刻爆發搶分。

至於王牌等級的投手，如曾在大聯盟拿下78勝的柳賢振，以及曾在2023年代表遊騎兵拿下12勝的唐寧（Dane Dunning），則可能保留戰力用於對中華隊或澳洲隊的關鍵比賽。