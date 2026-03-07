快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

聯合新聞網／ 綜合報導
面對大谷翔平領軍的日本武士，韓國隊在投手策略上作出取捨。 路透社
面對大谷翔平領軍的日本武士，韓國隊在投手策略上作出取捨。 路透社

備受矚目的經典賽日韓大戰將在今天晚上登場，然而在職業級別對戰已經苦吞10連敗的韓國隊，在尋求晉級8強與正面對決之間顯得猶疑，最終他們決定派出曾在12強賽遭中華隊痛擊的34歲右投高永表先發，而非動用王牌等級的投手，顯現他們還是著重在更現實的目標上。

在大谷翔平滿貫砲的帶領之下，日本隊在首戰展現衛冕軍強大氣勢，以13比0的摧枯拉朽之姿提前結束比賽，攻守兩端發揮壓倒性實力。看在宿敵韓國隊的眼裡，心里層面勢必產生動搖，在備戰上也趨於更加謹慎。考量到中華隊也沒有派出最好的投手去面對日本武士，韓國隊的抉擇也屬合情合理。

高永表上季在韓國職棒出賽29場，拿下11勝8敗，防禦率3.30，整體表現穩定。他以側投姿勢著稱，出手角度特殊，球路變化多端，理論上可能對日本打者造成一定困擾。不過高永表本人對於這項任務也坦言意外，甚至直言：「我也在想，為什麼會把日本戰交給我？」

韓國媒體普遍認為，高永表雖然具備一定實力，但並非那種能長時間壓制強大打線的王牌型投手。《OSEN》分析指出，他並不是「可以期待完全封鎖對手的投手」。

因此，韓國教練團的投手安排被解讀為一種戰略性決策。韓國目前已取得1勝，若以晉級8強為目標，真正的競爭對手其實是中華隊與澳洲隊。相比之下，日本整體戰力被普遍認為更具優勢，因此將王牌投手留給其他關鍵戰役，成為更務實的選擇。

韓國媒體指出，總教練柳志炫在做出這項決定時經過長時間思考。原因之一是賽程相當密集，韓國在7日晚間對上日本後，隔天中午就必須再與中華隊交手。如何在短時間內維持投手戰力，成為教練團最大的考量。

分析認為，韓國此役的策略是希望高永表能夠盡量減少失分並投滿較多局數，拖住比賽節奏，並且期待他們眼中的「史上最強打線」能在關鍵時刻爆發搶分。

至於王牌等級的投手，如曾在大聯盟拿下78勝的柳賢振，以及曾在2023年代表遊騎兵拿下12勝的唐寧（Dane Dunning），則可能保留戰力用於對中華隊或澳洲隊的關鍵比賽。

經典賽

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。