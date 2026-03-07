經典賽／林昱珉中繼好投 盼用好表現帶動氣氛

世界棒球經典賽中華隊今天與捷克交手，林昱珉3局接替登板，中繼2.1局飆3K、無失分，助隊搶勝，他表示，希望用好表現帶動氣氛，也很感動台灣球迷一路支持、沒放棄。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天由莊陳仲敖先發，投到3局2人出局、壘上有人局面，換上旅美投手林昱珉登板中繼，穩守沒讓捷克隊延續攻勢，林昱珉投2.1局被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，最快球速約152公里。

林昱珉表示，考量到經典賽和母隊的投限制，教練團本來就設定用雙先發的方式安排，知道會在對捷克比賽登板後，投球方向就是大膽攻擊好球帶，用最少的球數解決每名打者。

林昱珉場上霸氣十足，他也提到，今天球隊氣氛很棒，上場做自己，希望用好表現帶起球隊氣氛，自評狀況很好，球數也很精簡，想要執行的投球位置都有做到位。

今天東京巨蛋湧入4萬多名觀眾，中華隊預賽的3場比賽都破4萬名觀眾入場，林昱珉表示，聽到球迷的加油聲很感動，跟世界12強賽時一樣，很感動球迷都沒有放棄，繼續替球隊加油。