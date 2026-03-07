快訊

經典賽／林昱珉中繼好投 盼用好表現帶動氣氛

中央社／ 記者謝靜雯東京7日電
林昱珉3局接替登板，中繼2.1局飆3K、無失分。特派記者余承翰／東京攝影
林昱珉3局接替登板，中繼2.1局飆3K、無失分。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽中華隊今天與捷克交手，林昱珉3局接替登板，中繼2.1局飆3K、無失分，助隊搶勝，他表示，希望用好表現帶動氣氛，也很感動台灣球迷一路支持、沒放棄。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天由莊陳仲敖先發，投到3局2人出局、壘上有人局面，換上旅美投手林昱珉登板中繼，穩守沒讓捷克隊延續攻勢，林昱珉投2.1局被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，最快球速約152公里。

林昱珉表示，考量到經典賽和母隊的投限制，教練團本來就設定用雙先發的方式安排，知道會在對捷克比賽登板後，投球方向就是大膽攻擊好球帶，用最少的球數解決每名打者。

林昱珉場上霸氣十足，他也提到，今天球隊氣氛很棒，上場做自己，希望用好表現帶起球隊氣氛，自評狀況很好，球數也很精簡，想要執行的投球位置都有做到位。

今天東京巨蛋湧入4萬多名觀眾，中華隊預賽的3場比賽都破4萬名觀眾入場，林昱珉表示，聽到球迷的加油聲很感動，跟世界12強賽時一樣，很感動球迷都沒有放棄，繼續替球隊加油。

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／鄭宗哲領軍全隊8盜破紀錄 覺得費爾柴德之前太緊繃了

中華隊今天在世界棒球經典賽第3戰終於打出氣勢，提前在7局結束以14：0大勝捷克隊，全場8次盜壘成功改寫大會紀錄，開路先鋒鄭宗哲前4局就有3盜，他說：「從情蒐影片看來，捷克牽制二壘較少，因此更大膽跑，因應上狀況，覺得會贏就跑。」

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

