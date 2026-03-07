快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／「費仔」無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
「費仔」費爾柴德無私融入團隊。 特派記者 余承翰／東京攝影
「費仔」費爾柴德無私融入團隊。 特派記者 余承翰／東京攝影

中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

費爾柴德披上中華隊戰袍參戰，在中華隊赴宮崎參與官辦熱身賽的前一天先飛來台灣和球隊會合，首次踏上母親的故鄉，之後就隨隊赴日展開官辦熱身賽，再迎接正賽，要在短時間內融入新的環境和團隊，並且幫助中華隊打出成績。

「費仔」願意做出這樣的決定，陳傑憲表示：「很感謝他這麼短的時間裡面融入球隊，其實不是很容易的事，加上他是有大聯盟實力的選手，也能跟我們融為一體，不分你我，這是很難得可貴的地方，很感謝他，這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

費爾柴德前兩場比賽沒有擊出安打，獲得2次保送上壘，今天則是第一局就用短打點出一支內野安打，「台灣隊長」陳傑憲直呼感動，「那個情況下他做了那個決定，我覺得就是想贏的心態。」而他接著在第2打席轟出中華隊本屆第一支長打，把球掃上東京巨蛋中外野看台，形成一發重要的滿貫砲。

陳傑憲也說，費爾柴德其實可說是打了3轟，只是前兩戰敲出的都是「界外全壘打」，「其實他的能力本來就擺在那裡了，有些時候運氣或是比賽的狀況不能控制，但我們都相信他的能力。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲自責無法上場 被場上隊友的拚勁感動

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／聽台灣球迷加油聲「快哭了」古林睿煬：我們值得大家的掌聲

中華隊今天提前7局以14：0完封捷克隊，拿下本屆經典賽的首勝，明天預賽最終戰將對上南韓隊，古林睿煬有機會扛起這場「必勝戰役」的先發重任，賽後他神情輕鬆，也提到，「今天贏球給我們是很大一記強心針、給我們很大的力量。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。