經典賽／14:0大勝捷克釋放壓力 賴總統：明台韓大戰繼續拚

聯合報／ 記者張文馨李人岳／台北報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

WBC戰事不斷發展，牽動國人的心。相較昨天大比數敗給日本的悶氣，中華隊今天以14比0完封捷克賴清德總統透過臉書發文說，「悶了兩天，Team Taiwan 今天終於把壓力釋放出來了！」明天還有台韓大戰，要大家繼續拚搏挺台灣。

總統府秘書長潘孟安在臉書發文指，「相當令人振奮的一場比賽，好幾次都看到差點把手機丟出去大叫！Team Taiwan！台灣尚勇！明天繼續加油。」

身為棒球迷的賴總統在臉書回味球賽精華，他提到，台裔美籍球員費爾柴德（Stuart Fairchild）前兩場都差一點，今天終於把球轟出牆外，還是一發點燃全場的滿貫砲。鄭宗哲擔任開路先鋒，帶動全隊跑出單場8次盜壘，刷新隊史紀錄；「國防部長」張育成也在最需要火力的時候挺身而出，繳出三安打、四分打點。

賴總統說，當費仔開轟，場外的陳傑憲也比出招牌的「Team Taiwan」手勢。「那一幕真的讓人很動容，因為我們都知道，沒有人比這群選手更想贏，也沒有人比他們更珍惜站上球場、為台灣拚戰的每一刻。也希望傑憲早日康復，早點回到球場。」

賴總統說，謝謝球員們用一次次盜壘、一支支安打，讓大家看見台灣棒球的韌性，也把信心重新打了回來。還要謝謝「十號隊友」把東京巨蛋變得像台灣主場，用一聲聲應援陪伴選手。在展現拚勁的捷克隊打出精采比賽後，明天還有台韓大戰，繼續拚、繼續挺！台灣加油！Team Taiwan 加油！

此外，中央社記者直擊行政院長卓榮泰親赴東京巨蛋現場看球，球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」，卓榮泰也以兩次「Team Taiwan」回應。

經典賽 中華隊 賴清德 捷克

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／聽台灣球迷加油聲「快哭了」古林睿煬：我們值得大家的掌聲

中華隊今天提前7局以14：0完封捷克隊，拿下本屆經典賽的首勝，明天預賽最終戰將對上南韓隊，古林睿煬有機會扛起這場「必勝戰役」的先發重任，賽後他神情輕鬆，也提到，「今天贏球給我們是很大一記強心針、給我們很大的力量。」

