經典賽／14:0大勝捷克釋放壓力 賴總統：明台韓大戰繼續拚
WBC戰事不斷發展，牽動國人的心。相較昨天大比數敗給日本的悶氣，中華隊今天以14比0完封捷克，賴清德總統透過臉書發文說，「悶了兩天，Team Taiwan 今天終於把壓力釋放出來了！」明天還有台韓大戰，要大家繼續拚搏挺台灣。
總統府秘書長潘孟安在臉書發文指，「相當令人振奮的一場比賽，好幾次都看到差點把手機丟出去大叫！Team Taiwan！台灣尚勇！明天繼續加油。」
身為棒球迷的賴總統在臉書回味球賽精華，他提到，台裔美籍球員費爾柴德（Stuart Fairchild）前兩場都差一點，今天終於把球轟出牆外，還是一發點燃全場的滿貫砲。鄭宗哲擔任開路先鋒，帶動全隊跑出單場8次盜壘，刷新隊史紀錄；「國防部長」張育成也在最需要火力的時候挺身而出，繳出三安打、四分打點。
賴總統說，當費仔開轟，場外的陳傑憲也比出招牌的「Team Taiwan」手勢。「那一幕真的讓人很動容，因為我們都知道，沒有人比這群選手更想贏，也沒有人比他們更珍惜站上球場、為台灣拚戰的每一刻。也希望傑憲早日康復，早點回到球場。」
賴總統說，謝謝球員們用一次次盜壘、一支支安打，讓大家看見台灣棒球的韌性，也把信心重新打了回來。還要謝謝「十號隊友」把東京巨蛋變得像台灣主場，用一聲聲應援陪伴選手。在展現拚勁的捷克隊打出精采比賽後，明天還有台韓大戰，繼續拚、繼續挺！台灣加油！Team Taiwan 加油！
此外，中央社記者直擊行政院長卓榮泰親赴東京巨蛋現場看球，球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」，卓榮泰也以兩次「Team Taiwan」回應。
