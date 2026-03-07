經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

莊陳仲敖作為中華隊今天首任投手，以55球先發2.2局，被敲2安打、無失分，送出4K，正好就是開賽拿下的前4個出局數。

首局面對赫魯普（Marek Chlup）的打席，球數2好2壞之際，一顆完美掉進好球帶的曲球，卻未獲主審青睞，他拍頭示意挑戰，顯然對好球帶有所不滿。

莊陳仲敖對此表示，那時想要挑戰，自己也忘記沒辦法挑戰，他坦言：「情緒有點上來，有點不太滿意好球帶。」他也提到，換局時，教練有跟他說沒有挑戰，「覺得自己有點太衝動。」

扛起今天一戰，莊陳仲敖表示，中華隊前兩場沒贏，希望可以盡量幫忙搶下勝利，「希望有人挑出來，就像費爾柴德今天打滿貫砲。」