經典賽／聽台灣球迷加油聲「快哭了」古林睿煬：我們值得大家的掌聲

中華隊今天提前7局以14：0完封捷克隊，拿下本屆經典賽的首勝，明天預賽最終戰將對上南韓隊，古林睿煬有機會扛起這場「必勝戰役」的先發重任，賽後他神情輕鬆，也提到，「今天贏球給我們是很大一記強心針、給我們很大的力量。」

前兩戰吞下苦澀的敗仗，但中華隊今天對捷克隊打下重要一勝，古林睿煬提到，不只是費爾柴德（Stuart Fairchild）在第2局那支滿貫砲，從賽事開始到現在，自己都深受感動，尤其是聽到台灣球迷的應援。

古林睿煬表示：「真的很謝謝台灣球迷把這裡（東京巨蛋）變得很像我們的主場，他們的加油聲，我每次聽到都覺得我快哭了，就很感動，所以很希望我們有所表現，讓他們來這一趟是很值得的，也希望有鼓舞到他們。」

中華隊前兩戰都遭完封，各種討論聲浪都有，古林睿煬說：「大家都已經盡最大的努力了，我們值得大家的掌聲。」他也形容，大家都希望有好結果，但人生就是這樣，不可能一直都很順遂，就看要怎麼去面對失敗，「我們也沒有時間去悲傷，因為比賽是一直來的。」

明天對上南韓隊的比賽，古林睿煬成為最有可能的先發人選，對此他表示：「平常做什麼就做什麼，畢竟就是一場比賽，也不用有太大的壓力。」